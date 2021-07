hessnatur knackt Umsatzrekord – So wurde der Fairfashion-Retailer mit der richtigen E-Commerce-Strategie zum digitalen Champion 2021

Unser Kunde hessnatur knackt erstmals die 100 Millionen Euro Marke. Das Neukundenwachstum beträgt 45 Prozent – und auch der E-Commerce wächst in gleicher Höhe. Wir gratulieren zu diesem verdienten Erfolg und sind mächtig stolz, hessnatur auf seiner digitalen Roadmap zu begleiten.

hessnatur setzt seit Jahren auf die Zusammenarbeit mit dotSource, um sein Digital Business zukunftsfähig aufzustellen: Strategie-Workshops, E-Commerce-Systemauswahl, Migration des E-Commerce-Systems. Jetzt zahlen sich die Invesitionen aus, denn wenn das Geschäftsjahr zum 31. Juli endet, wird hessnatur Rekordzahlen schreiben.

hessnatur: Nachhaltigkeit als Commerce-Erfolgsmodell

Babies sind niedlich. Aber sie kacken auch viel. Und spucken. Das stürzt junge Eltern in ein Dilemma: Einerseits wollen sie das neue Leben, das sie da voller Staunen groß ziehen, auch schön und vor allem schadstofffrei kleiden. Andererseits müssen die Hüllen der Hübschen richtig was aushalten und gut waschbar sein. Lange Zeit schien es, als ob sich die Attribute ökologisch, strapazierfähig und stylish in der Mode ausschlössen. Und zwar nicht nur in puncto Kinderkleidung.

Wie nachhaltig produzierte Ware schön, modern und gleichzeitig ökologisch, hochwertig sein kann und wie dieses Angebot mit der richtigen E-Business-Strategie im Rücken zu enormem wirtschaftlichen Erfolg reift, das beweist die aktuelle Entwicklung unseres Kunden hessnatur.

Wie hat hessnatur das geschafft? Welche E-Commerce-Strategie steckt dahinter?

hessnatur: Slow-Fashion-Pionier mit moderner SAP-Commerce-Strategie

Eines ist klar: Das beeindruckende Wachstum hat Wurzeln. hessnatur ist ein Slow-Fashion-Pionier in Europa, der von dem aktuellen Trend zu mehr Nachhaltigkeit auch schon vor seinem Rekordjahr profitierte und der bereits einer der Marktführer war, geht es um Naturtextilien, die wirklich höchsten Ansprüchen genügen und die keine Greenwashing-Produkte sind. Die Wurzeln des Erfolgs reichen in die 1970er Jahre zurück, denn gegründet wurde das Unternehmen bereits 1976 von Heinz und Dorothea Hess in Butzbach im Raum Frankfurt. Bis heute befindet sich der Firmensitz in Hessen.

hessnatur beschäftigt gut 340 Mitarbeiter und betreibt Stores in Butzbach, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München. Außerdem ist es möglich, die Kleidung via Katalog zu beziehen und natürlich ist ein Onlineshop Teil der Multichannel-Strategie des Modeunternehmens. Da das E-Commerce-Geschäft wuchs, wandte sich hessnatur 2018 an dotSource, um den hauseigenen Hybris-basierten Onlineshop auf eine neueres, cloudbasiertes E-Commerce-System von SAP zu migrieren.

hessnatur nutzt Strategie-Workshops als Initialzündung

Am Anfang der Zusammenarbeit zwischen dotSource und hessnatur stand eine Strategieberatung. Hierbei nahmen die Digitalexperten von dotSource die gesamte IT-Systemlandschaft unter die Lupe, um gemeinsam mit hessnatur jene Ziele für eine erfolgreiche, digitale Zukunft zu definieren, die nun erreicht wurden.

Wie die Kernaufgabe – die Migration des bestehenden hessnatur Onlineshops von SAP Hybris 5.7 auf SAP Commerce 1905 – gelang und dadurch größere Lasten, das heißt mehr Traffic, und ein enormes Bestellvolumen gemeistert werden und wie die Plattform für eine sehr angenehme Usability und schnelle Produktansichten sorgt, das zeigen wir in einer Success Story.

hessnatur meistert Zukunft mit einer E-Shop-Migration

Migrationen sind im E-Business alltäglich. Gut alle fünf Jahre stehen größere Systemwechsel an, wie Christian Otto Grötsch, Gründer und Geschäftsführer der dotSource, im dotCast zum Thema erläutert. Ist dabei ein besonders großer Versionssprung zu meistern, wird das Projekt umso komplexer.

Davon aber hat sich hessnatur nicht abschrecken lassen, im Gegenteil: Man nutzte die Notwendigkeit der Migrations als Chance – als Chance für einen buchstäblich maßgeschneiderten Fashion-Onlineshop, der es mit erfolgreichen Playern der Branche wie dem ebenfalls von dotSource migrierten und preisgekröntem Shop von ESPRIT aufnehmen kann.

hessnatur vereint Nachhaltigkeit und Digitalisierung

hessnatur steht auch im E-Business auf Nachhaltigkeit und für bedachte Strategien: Mit dotSource als Digitalisierungspartner und dem leistungsfähigen E-Commerce-System auf Basis von SAP Commerce ist hessnatur nicht nur im Rekordjahr 2021 optimal digital aufgestellt, sondern auch für weiteres – nachhaltiges – Wachstum gerüstet. Denn ökologische, hochwertige Kleidung ist heute mehr als eine Nische für bewusste Eltern – diese Mode ist für alle Generationen interessant.

