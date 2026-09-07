Ob Replatforming, Big Bang oder schrittweise Ablösung: Eine erfolgreiche Systemmigration beginnt mit transparenter Planung und klaren Verantwortlichkeiten. | Quelle: dotSource SE

Systemmigration? Klingt auf dem Papier oft erstaunlich harmlos: altes System raus, neues System implementieren, Daten übertragen, fertig. In der Praxis ist sie deutlich anspruchsvoller. Wer ein zentrales System austauscht, verändert meist mehr als die Technologie. Es geht immer auch um Prozesse, Schnittstellen, Datenqualität, Betriebsabläufe und die Frage, ob das Tagesgeschäft während der Migration stabil weiterläuft.

Für die Praxis bedeutet das: Eine Systemmigration muss weit mehr leisten als einen technischen Wechsel. Sie muss den laufenden Betrieb sowie weitere Risiken absichern und gleichzeitig die Grundlage für die nächsten Jahre schaffen. Wenn ihr das erreichen wollt, braucht ihr ein klares Zielbild, eine realistische Migrationsstrategie und je nach Umfang einen Partner, der nicht nur implementiert, sondern die gesamte Zielarchitektur im Blick behält.

In diesem Beitrag lest ihr, wann eine Systemmigration sinnvoll ist, welche Strategien sich in der Umsetzung aber auch im Rollback bewährt haben und erhaltet konkrete Einblicke in reale Projekte.

Was ist nochmal eine Systemmigration?

Bevor es losgeht, noch eine kurze Einordnung des Begriffs: Eine Systemmigration bezeichnet die grundlegende Veränderung eines bestehenden Systems bzw. einer gewachsenen Systemlandschaft. Das kann die Ablösung eines Altsystems sein, der Wechsel auf eine neue Plattform, die Verlagerung in eine andere Infrastruktur oder eine tiefgreifende Versionsmigration.

Wichtig ist die Abgrenzung zu kleineren technischen Maßnahmen. Ein Update oder Upgrade verbessert in der Regel ein bestehendes Setup. Eine Systemmigration verändert dagegen die Grundlage: Datenstrukturen, Schnittstellen, Konfigurationen, Prozesse und hat damit einen großen Einfluss auf das spätere Betriebsmodell.

Wann ist eine Systemmigration sinnvoll?

Eine Systemmigration ist typischerweise dann sinnvoll, wenn euer bestehendes System nicht mehr zu euren Anforderungen passt oder der Aufwand für den Weiterbetrieb unverhältnismäßig steigt.

Typische technische Auslöser sind häufig:

veraltete Technologien,

auslaufender Herstellersupport,

steigende Wartungskosten oder

historisch gewachsene Schnittstellen, welche Weiterentwicklung und Stabilität zunehmend ausbremsen.

Hinzu kommen fachliche Anforderungen:

neue Geschäftsmodelle,

internationale Rollouts

B2B-Prozesse oder Omnichannel-Szenarien, die sich mit dem Bestand nur noch mit erheblichem Zusatzaufwand umsetzen lassen.

Häufig sind Systemlandschaften in Unternehmen historisch gewachsen. Zentrale Systeme sind meist mit ERP, PIM, CRM, CMS, Payment-, Search-, Tracking- oder Marketing-Systemen verzahnt. Wenn Integrationen instabil werden, Daten inkonsistent fließen oder jede Änderung unnötig teuer wird, ist eine Migration oft der sinnvollste Weg, um Wettbewerbsnachteile zu vermeiden.

Welche Migrationsstrategien gibt es?

Sobald geklärt ist, ob eine Migration für euch sinnvoll ist, steht natürlich die Frage nach dem »Wie« im Zentrum. Dabei beginnt nicht jede Systemmigration mit einem kompletten Neustart. Welche Strategie sinnvoll ist, hängt davon ab, wie tragfähig euer bestehende Setup noch ist, welche Abhängigkeiten bestehen bzw. wie groß das Risiko im laufenden Betrieb ist.

Replatforming

Beim Replatforming wechselt ihr auf eine neue Commerce-Plattform, ohne das gesamte Geschäftsmodell neu zu erfinden. Der Ansatz lohnt sich, wenn euer Bestandssystem strukturelle Grenzen erreicht, die Wartung unverhältnismäßig teuer wird oder es neue Anforderungen beispielsweise an Skalierung oder Sicherheit nicht mehr wirtschaftlich umsetzen kann.

Replatforming bietet euch dabei die gezielte Möglichkeit den eigenen Legacy-Code (der bestehende Quellcode eines Altsystems) zu bewerten: Was wird übernommen, refaktoriert, ersetzt oder bewusst nicht weitergeführt?

Der Big Bang

Mit einem Big-Bang-Ansatz bündelt ihr die Migration auf einen klaren Go-Live-Termin. Er kann sinnvoll sein, wenn Datenmodell und Prozesse klar abgegrenzt sind und ein Parallelbetrieb mehr Komplexität als Nutzen erzeugen würde. Gleichzeitig konzentriert sich das Risiko auf einen Zeitpunkt. Unvollständige Tests, fehlende Rückfalloptionen oder nicht synchronisierte Daten können den laufenden Betrieb unmittelbar beeinträchtigen.

Eine vollständige Migration ist dann sinnvoll, wenn euer bestehendes System technisch, fachlich und wirtschaftlich nicht mehr tragfähig ist. In diesem Fall reicht eine punktuelle Modernisierung nicht mehr aus.

Schrittweises Vorgehen

Bei einer schrittweisen Migration überführt ihr Funktionen, Länder, Marken oder Prozessbereiche nacheinander. Dabei könnt ihr Erfahrungen aus frühen Phasen nutzen und so Risiken begrenzen. Allerdings müsst ihr euren Legacy-Code während der Übergangszeit weiter pflegen, Datenflüsse müssen synchron bleiben und die Verantwortlichkeit zwischen Alt- und Neusystem muss eindeutig definiert sein.

In komplexeren Systemlandschaften ist eine schrittweise Migration häufig realistischer. Statt alles auf einmal zu ersetzen, modernisiert ihr einzelne Komponenten nacheinander oder baut diese neu auf.

Beispielsweise löst ihr zuerst das Frontend ab, während ERP- oder PIM-Anbindungen vorerst bestehen bleiben. So senkt ihr das senkt das Risiko pro Schritt und schafft Raum für Nachsteuerung. Gleichzeitig steigen aber die Anforderungen an Übergangsarchitektur und Projektsteuerung. Denn eure alte und neue Welt müssen über längere Zeit sauber zusammenspielen.

Welche Strategie passt zu welcher Ausgangslage?

Als grobe Orientierung gilt:

Wenn ihr vor allem technische Schulden abbauen wollt, lohnt sich ein Replatforming im Bestand. Wenn das Geschäftsrisiko hoch ist und es viele Abhängigkeiten gibt, ist eine schrittweise Ablösung oft der robustere Weg. Wenn euer Kernsystem fachlich und technisch nicht mehr tragfähig ist, führt meist kein Weg an einer vollständigen Migration vorbei.

Typische Migrationsszenarien in der Praxis

Migration und technische Neuordnung bei KWS Saat

Einer der weltweit führenden Hersteller von Saatgut KWS Saat führte mit unserem Team eine Migration des bestehenden Salesforce-Classic-Setups auf Salesforce Commerce on Lightning durch.

Dabei war das Projekt kein isolierter Relaunch, sondern diente zugleich der technischen Neuordnung mehrerer zusammenhängender Komponenten. So verzahnte unser Team den Shop von KWS Saat enger mit der Website und eigenen Serviceangeboten, unter anderem durch die Einbindung von Commerce-Features auf den CMS-Seiten.

Daneben wurden Systeme aus Marketing, Vertrieb und Business Intelligence angebunden, darunter Salesforce Marketing Cloud, Salesforce Sales Cloud und Microsoft Power BI, alles im laufenden Betrieb.

Als Blueprint für weitere Länder-Rollouts diente dabei der dänische Shop, den das Team gemeinsam mit KWS Saat dafür gezielt aufbaute. Neben der Migration bestehender Features umfasste dies auch die Erweiterung um neue Funktionen wie Guest User, Bestellstatus oder eine konfigurierbare Checkout-Logik.

Plattformwechsel und Order-Integration bei Sonderpreis Baumarkt

Sonderpreis Baumarkt wechselte die gesamte Plattform, von Shopware 5 auf Salesforce Commerce Cloud B2C. Parallel dazu führte die Baumarkt-Kette mit Salesforce Order Management eine zusätzliche Kernkomponente ein, um Bestellungen aus verschiedenen Kanälen zentral zu verarbeiten.

Im Rahmen des Vorhabens band unser Team unter anderem ERP, PIM, CRM, Mobile-App sowie weitere Kanäle und Marktplätze an die neue Landschaft an. Ziel war eine Architektur, in der Sonderpreis Baumarkt Aufträge kanalübergreifend zusammenlaufen und einheitlich weiterverarbeiten kann. Das Order Management wurde zunächst als MVP umgesetzt und anschließend in die Gesamtarchitektur eingebunden. Die Migration erfolgte unterlaufendem Betrieb in einem Multistream-Setup, bei dem unser Team die Daten über mehrere parallele, voneinander unabhängige Pfade übertrug, um den Hauptbetrieb nicht zu gefährden.

Multimandantenfähige Zielarchitektur für myAGRAR

myAGRAR entschied sich gemeinsam mit dotSource in einem Systemauswahlprozess für Adobe Commerce (Magento 2) als Basis einer neuen Multimandantenplattform.

Technisch entscheidend war dabei nicht nur der Plattformwechsel selbst, sondern die saubere Definition der künftigen Systemrollen. myAgrar und dotSource legten das bestehende ERP proALPHA als zentrales Referenzsystem für Produktdaten, Spezifikationen, Preise und Kundendaten fest. Die neue Commerce-Plattform wurde über klar definierte Schnittstellen angebunden. Parallel entstand ein Cloud-Setup auf Microsoft Azure, das auf Skalierbarkeit und stabile Betriebsprozesse ausgelegt war.

Der eigentliche Umstieg erfoglte in einem separaten, exakt terminierten Migrationssprint, welcher weder das Weihnachtsgeschäft noch den saisonal wichtigen Jahresauftakt im Agrarumfeld gefährdete.

Wie läuft eine Systemmigration ab?

Auch wenn jedes Vorhaben individuell ist, folgt eine erfolgreiche Systemmigration meist einer klaren Logik: erst verstehen, dann entscheiden, anschließend vorbereiten, testen und kontrolliert überführen.

1. Ist-Zustand und Zielbild sauber analysieren

Am Anfang steht nicht die Entscheidung für die nächste Plattform, sondern die Bestandsaufnahme. Ihr müsst verstehen, welche Systeme betroffen sind, welche Datenflüsse existieren, welche Schnittstellen kritisch sind und an welchen Stellen manuelle Workarounds oder Sonderlogiken den Betrieb heute überhaupt erst möglich machen.

Danach kommt die Zielklärung:

Welche Probleme soll die Migration konkret lösen?

Welche Anforderungen muss die künftige Zielarchitektur erfüllen?

Welche Prozesse sollen effizienter oder skalierbarer werden?

Genau an dieser Stelle trennt sich häufig schon ein belastbares Migrationsprojekt von einem teuren Technologiewechsel ohne strategischen Mehrwert. Wenn ihr das Zielbild nicht sauber schärft, migriert ihr im Zweifel nur bestehende Probleme in ein neues System.

2. Zielarchitektur und Migrationsstrategie festlegen

Die Zielplattform sollte nicht allein nach Funktionsumfang ausgewählt werden. Die wichtigsten Punkte zur Systemauswahl findet ihr in der Checkliste:

Deckt die Plattform zentralen fachlichen Anforderungen ab?

Unterstützt sie die wichtigsten Prozesse heute bereits gut genug oder nur mit vielen Workarounds?

Passt die Plattform zur existierenden bzw. zukünftigen Systemarchitektur?

Lässt sie sich sinnvoll in die künftige Systemlandschaft einordnen oder erzeugt sie neue Abhängigkeiten?

Ist die Integrationsfähigkeit ausreichend?

Können ERP, PIM, CRM, CMS, OMS, Payment, Search, Marketing- oder Logistiksysteme sauber angebunden werden?

Passt das Datenmodell zu den geschäftlichen Anforderungen?

Lassen sich Produkt-, Kunden-, Preis-, Bestell- oder Inhaltsdaten so abbilden, wie es euer Geschäft wirklich braucht?

Ist die Plattform für eure Prozesse geeignet?

Unterstützt sie B2B-, Omnichannel-, Internationalisierungs- oder Freigabeprozesse ohne unnötige Komplexität?

Ist das System unter realen Betriebsbedingungen tragfähig?

Erfüllt die Plattform Anforderungen an Performance, Stabilität, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit?

Sind Sicherheit und Compliance ausreichend berücksichtigt?

Lassen sich Berechtigungen, Datenschutz, Consent-Logiken, Audit-Anforderungen und andere regulatorische Vorgaben sauber abbilden?

Bleibt die Lösung langfristig erweiterbar?

Könnt ihr neue Anforderungen, Services, Märkte oder Kanäle später sinnvoll ergänzen, ohne die Plattform wieder an ihre Grenzen zu bringen?

Ist die Plattform für euer Team beherrschbar?

Passen Bedienbarkeit, Betriebsmodell und technologische Komplexität zu den internen Ressourcen und Fähigkeiten eures Teams?

Könnt ihr die Plattform im Alltag realistisch betreiben?

Sind Betrieb, Support, Updates und Weiterentwicklung der Plattform für euch personell und organisatorisch realistisch abbildbar?

Ist der Wechsel auf die neue Lösung für euch organisatorisch und technisch gut umsetzbar?

Könnt ihr den Migrationsaufwand realistisch bewältigen?

Vermeidet ihr mit dem Zielsystem neue Lock-in-Risiken?

Entstehen durch die Zielplattform neue Abhängigkeiten, die euch später technologisch oder wirtschaftlich einschränken?

Auf Basis der Analyse eueres Zielsystems definiert ihr zudem, welche Systeme künftig welche Rolle übernehmen, welche Komponenten bestehen, bleiben, welche ersetzt werden und in wie die Migration erfolgt: Als Big-Bang oder schrittweise (siehe oben).

Wichtig: Ihr braucht Hilfe bei der Systemauswahl? dotSource unterstützt Unternehmen genau an dieser Stelle, eine Zielarchitektur zu entwickeln und einzuführen, die nicht nur auf dem Papier überzeugt, sondern unter realen Projekt- und Betriebsbedingungen funktioniert.

In vielen Projekten liegt hier der eigentliche Komplexitätstreiber. Denn Migrationen scheitern selten daran, dass ein neues System nicht installiert werden kann. Sie scheitern daran, dass Daten nicht sauber passen, Schnittstellen nicht stabil laufen oder Prozesse im neuen Setup nicht praxistauglich abgebildet sind.

Daher müsst ihr Daten im Vorfeld bereinigen und strukturieren, damit ihr sie in die Zielumgebung überführen können. Dafür braucht es neue bzw. angepasste Schnittstellen. Zudem müsst ihr Berechtigungen sowie fachliche Abläufe an eure neue Systemwelt anpassen.

Auch an dieser Stelle könnt ihr häufig von einem professionellen Partner profitieren. Gerade in komplexen Digitalarchitekturen ist Migration fast immer auch ein Integrationsprojekt. Unser Team steht euch bei Bedarf gern zur Seite.

4. Testing, Cutover und Go-live absichern

Um euren Go-live abzusichern, ist es ratsam im Vorfeld einige Tests durchzuführen. Je nach Vorhaben sind Integrations-, Prozess-, Last-, Sicherheits- oder Abnahmetests notwendig.

Ebenso wichtig ist ein belastbarer Cutover-Plan. Also ein detaillierter Ablaufplan für einen Umzugstag, der genau festlegt, wer wann welche Kiste packt, damit am Ende im neuen Haus das Licht brennt und niemand ohne Strom dasteht. Fragt euch daher:

Wer macht wann was?

In welcher Reihenfolge?

Welche Abhängigkeiten sind kritisch?

Und welche Fallback- oder Rollback-Szenarien greifen, wenn etwas nicht wie geplant funktioniert?

Nach dem Live-Gang beginnt dann die Stabilisierungsphase. Mit Monitoring, schneller Fehlerbehebung, klaren Eskalationswege und einem geplanten Hypercare-Zeitraum (einer intensiven Betreuung und Unterstützung direkt nach einer Systemumstellung) sorgt ihr dafür, dass Anlaufprobleme nicht direkt zu operativen Schäden führen.

Wichtig: Go-live nicht als Endpunkt verstehen

Mit dem Go-live ist eine Migration nicht abgeschlossen. Erst im laufenden Betrieb zeigt sich, ob die neue Lösung stabil funktioniert und organisatorisch trägt. Schulungen, Supportstrukturen, Hypercare und strukturierte Nachsteuerung sind deshalb fester Bestandteil einer professionellen Migration.

In Kürze: Darauf kommt es bei einer Systemmigration besonders an Zu den größten Herausforderungen einer Systemmigration zählen meist: Datenqualität sichern: Legt vorab fest, welche Daten ihr migriert, bereinigt, mappt bzw. validiert.

Legt vorab fest, welche Daten ihr migriert, bereinigt, mappt bzw. validiert. Schnittstellen absichern: Bindet ERP, PIM, CRM, CMS, Payment, Search, Logistik und Marketing früh an und testet gründlich.

Bindet ERP, PIM, CRM, CMS, Payment, Search, Logistik und Marketing früh an und testet gründlich. Governance klären: Legt bereits zu Beginn Zuständigkeiten, Entscheidungswege und Ressourcen verbindlich fest.

Legt bereits zu Beginn Zuständigkeiten, Entscheidungswege und Ressourcen verbindlich fest. Fachbereiche einbinden: Nimmt euer Team und Nutzende früh mit, um Akzeptanzprobleme und Nacharbeiten zu vermeiden.

Nimmt euer Team und Nutzende früh mit, um Akzeptanzprobleme und Nacharbeiten zu vermeiden. SEO mitdenken: Plant Dinge wie Redirects, Tracking, Consent und Performance-Monitoring rechtzeitig ein, um eure Sichtbarkeit zu schützen.

Und wenn es schiefläuft? Rollback-Strategien im Überblick

Blue-Green-Rollback:

Dabei laufen Alt- und Neusystem parallel in zwei produktionsnahen Umgebungen. Der Go-live erfolgt über die Umschaltung des Traffics auf das neue System. Treten kritische Fehler auf, wird der Traffic kurzfristig wieder auf die alte Umgebung zurückgeführt. Das ist eine der schnellsten Rollback-Optionen für euch, setzt aber doppelte Infrastruktur und sauber synchronisierte Datenstände voraus.

Canary-Rollback:

Hier schaltet ihr das neue System zunächst nur für einen kleinen Teil des Traffics frei. Verschlechtern sich kritische Werte wie Fehlerraten, Latenzen oder Conversion-relevante Prozesse, könnt ihr den Test stoppen und den Traffic wieder vollständig auf das Altsystem lenken. Diese Strategie reduziert euer Risiko beim Go-live, weil Probleme früh unter Realbedingungen sichtbar werden.

Feature-Flag-Rollback:

Nicht jede Störung erfordert immer den kompletten Rückbau eurer Releases. Über Feature Flags könnt ihr neue Funktionen gezielt deaktivieren, ohne die gesamte Plattform zurückzusetzen. Das ist vor allem dann hilfreich, wenn nur einzelne neue Features Probleme verursachen, der Rest des Systems aber stabil läuft.

Datenbank-Rollback mit Snapshot, Replikation oder Fall-forward:

Wenn Ihr Migrationen mit kritischen Daten ausführt, reicht ein reines Applikations-Rollback oft nicht aus. Dafür kommen Datenbank-Snapshots, laufende Replikation oder Fall-forward-Ansätze zum Einsatz, bei denen Datenänderungen zwischen altem und neuem Stand nachvollzogen und zurückgeführt werden können. Gerade bei Bestellungen oder Beständen ist das entscheidend, um Datenverluste bei euch zu vermeiden.

Wie könnt ihr euch von dotSource bei der Systemmigration unterstützen lassen?

Gemeinsam mit dotSource

klärt ihr zuerst, was überhaupt migriert werden muss: dotSource analysiert euer Bestandssystem, Zielbild sowie Abhängigkeiten und die bestehende Commerce-Architektur, bevor ihr die Umsetzung entscheidet.

bekommt ihr einen realistischeren Projektrahmen: von vorgelagerter Architektur- und Systemauswahl bis zur eigentlichen Migration und Stabilisierung im Betrieb.

bekommt ihr Unterstützung bei der Systemauswahl: nicht als Bauchentscheidung, sondern auf Basis einer strukturierten Bewertung möglicher Zielsysteme inklusive Anforderungsabgleich und Bewertungsmatrix.

legt ihr eine belastbare Migrationsstrategie fest: etwa als vollständiger Wechsel oder als schrittweise Migration, wenn ein Big-Bang für eure Systemlandschaft zu riskant wäre.

könnt ihr auch komplexe Abhängigkeiten sauber einplanen: zum Beispiel dann, wenn neben dem Shopsystem auch ERP, PIM, CRM, CMS oder weitere Systeme betroffen sind.

profitiert ihr von Qualitätssicherung, automatisierter Tests, Hypercare, Support und Weiterentwicklung auch nach dem Go-live.

Systemmigration geplant? Jetzt Risiken frühzeitig bewerten

Wenn ihr prüfen möchten, wie sich Altsysteme kontrolliert ablösen, Integrationen sauber absichern und operative Brüche vermeiden lassen, unterstützen wir euch gern. Gemeinsam entwickeln wir eine Migrationsstrategie, die nicht nur technisch funktioniert, sondern auch im laufenden Betrieb trägt.

Häufige Fragen zur Systemmigration