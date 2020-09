Marketing-Automation ist mehr als Newsletter-Versand – Wie BayWa mit der SAP Marketing Cloud next level personalisiert [Success Story]

BayWa – von diesem Unternehmen habt ihr in letzter Zeit an dieser Stelle öfter gelesen. Denn, indeed, die BayWa AG ist bei unseren wöchentlichen Success Stories reichlich vertreten, ist man dort doch eindeutig auf der Überholspur unterwegs, was die Digitale Transformation betrifft.

Der Münchner Konzern, der zu den Marktführern in der Agrar- und Baubranche zählt, wollte auch seine Marketing-Automation auf ein neues Level zu heben. Da bereits eine langjährige Zusammenarbeit bestand, bat man dotSource, die SAP Marketing Cloud aufzusetzen und in die bestehende Systemlandschaft zu integrieren. Wie das gelang und welche Mehrwerte dies bringt, erfahrt ihr in der heutigen Success Story.



Marketing-Automation als Schlüssel zum personalisierten Kundenerlebnis

Mithilfe der passenden Marketing-Automation-Software gelingt es die Kundenbindung durch Personalisierung und Automatisierung zu steigern. Mit diesem Ziel im Blick trat die BayWa AG an dotSource heran, um,

ein zukunftsorientiertes Marketing-Automation-System auszuwählen und einzuführen

auf diesem Wege die bisher genutzten Newsletter-Tools abzulösen

den Content aus dem großen Unternehmensangebot personalisierbar zu machen

die Zahl der Newsletter-Abonnenten zu steigern.

Da die BayWa AG bereits erfolgreich mit den Lösungen von dotSource Partner SAP arbeitet, fiel auch im Zuge der Personalisierungsstrategie die Wahl auf die Marketing-Automation-Software von SAP.

Marketing-Automation für echte Omnichannel-Erlebnisse

Im stationären Handel unterhält die BayWa in Süddeutschland und Österreich mehr als 200 Verkaufsstandorte. Kunden schätzen dort seit Jahrzehnten die persönliche Beratung – etwas das auch der Newsletter abbilden sollte, denn die BayWa AG treibt den Ausbau digitaler Prozesse erfolgreich voran und möchte den Kunden echte Omnichannel-Experiences bieten – da darf eine zeitgemäße Marketing-Automation-Software in der Systemlandschaft nicht fehlen.

Mit dieser Software gelingt die direkte Kundenansprache und es können personalisierte Angebote zum Beispiel in einen Newsletter integriert werden. In anderen Worten: Endkunden werden auf Basis getroffener Einstellungen, betrachteter beziehungsweise bestellter Artikel automatisiert jene Produkte vorgestellt, die wirklich interessant für sie sind.

Marketing-Automation- MVP nach agilen Projektprinzipien

Eine besondere Herausforderung des Projekts bestand darin, den regelmäßigen Newsletter-Versand nicht zu unterbrechen, während das neue System eingeführt wurde. Nach der Anforderungsaufnahme und gemeinsamen Workshops, wurde die Einführung daher als MVP konzipiert und nach agilen Projektprinzipien umgesetzt. Um sich dem laufenden Betrieb anzupassen, bestand ein wichtiger Teil der Zusammenarbeit außerdem darin, den BayWa-Mitarbeitern bereits während der Implementierung zielgerichtete Schulungen anzubieten, um dann problemlos auf das neue Tool umzusteigen.

Mit der SAP Marketing Cloud hat sich die BayWa AG für eine Software entschieden, die in Sachen personalisierte Marketing-Automation führend ist – das geht über den Newsletter-Versand weit hinaus, lassen sich damit doch auch Multichannel-Kampagnen konzipieren und ausspielen.

Durch intelligente Projektplanung und parallele Schulungen konnten alle Marketing-Aktivitäten im gewohnten Rhythmus erfolgen beziehungsweise sogar gesteigert werden. Die Resonanz der Kunden ist positiv, was nicht zuletzt die hohen Newsletter-Öffnungsraten zeigen.

Marketing-Automation-System perfekt in die Digitalstrategie integriert

Die SAP Marketing-Automation-Cloud fügt sich nahtlos in die SAP-Systemlandschaft ein. Durch die Optimierung hin zu ausgefeiltem Customer Engagement konnte die BayWa AG nicht nur die Customer-Experience nachhaltig verbessern, sondern die ohnehin oft über Jahrzehnte treuen Kunden des Konzerns davon überzeugen, in Sachen Bau- und Agrarbedarf sowie diverser Dienstleistungen auf die BayWa AG zu setzen. Erst recht in Zeiten des digitalen Wandels.