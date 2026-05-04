Im Regal überzeugt, online verunsichert: Ohne PXM entstehen schnell zwei Produktwahrheiten. | Quelle: dotSource

Entdeckt ein Kunde bei euch im Laden ein Produkt und checkt es online, zählt vor allem eines: Konsistenz. Sind Produktinformationen nicht identisch wird aus einer klaren Kaufabsicht schnell Unsicherheit. Und euer Kunde? Er zieht im letzten Moment zurück.

Egal ob B2B oder B2C: Täglich prallen unterschiedliche Produktwahrheiten aufeinander. Je mehr Kanäle, desto höher das Risiko von Inkonsistenzen und desto schwerer wird es, Vertrauen aufzubauen. Genau hier setzt Product Experience Management (PXM) an.

In diesem Artikel erfahrt ihr, wie ihr aus Produktdaten messbare Effekte, wie z. B. mehr Conversions, weniger Retouren, macht. Und ihr bekommt Argumente, Checks und einen Pilot-Plan an die Hand, mit denen ihr euer Management von PXM überzeugt.

Was ist PXM?

Product Experience Management (PXM) beschreibt den Ansatz, Produktdaten so zu organisieren, anzureichern und auszuspielen, dass daraus stimmige, kontextbezogene und überzeugende Produkterlebnisse entstehen. Also überall dort, wo Menschen mit euren Produkten in Berührung kommen: im Shop, auf Marktplätzen, in Portalen, im Außendienst, im Katalog oder auf Messen.

Neben korrekten und vollständigen Attributen geht es dabei um drei Dinge:

erweiterten Produkt-Content (Texte, Bilder, Medien), kontextuelle Anpassung an Kanal und Zielgruppe sowie – wo sinnvoll – personalisierte und zum Teil automatisiert erzeugte Ausspielungen.

Für einen bestimmten Kunden in einem konkreten Kontext sollen jeweils genau die Informationen, Bilder, Argumente und Stories sichtbar werden, die eine Entscheidung erleichtern.

Warum ist PXM relevant?

Gut gepflegte, strukturierte und konsistente Produktdaten sind elementar. Dennoch werden sie in vielen Organisationen noch immer eher stiefmütterlich behandelt. Mit PXM rückt ihr Produktinformationen ins Zentrum von Umsatz und Kundenerlebnis.

PXM ist relevant, wenn ihr zum Beispiel:

neue Kanäle erschließen wollt (Marktplätze, Portale, D2C-Shops),

Retouren und Reklamationen senken möchtet,

euren Vertrieb besser mit aussagekräftigen und aktuellen Produktunterlagen versorgen wollt,

oder merkt, dass viel Aufwand in Traffic und Sichtbarkeit fließt, aber zu wenig davon in konkrete Anfragen, Warenkörbe oder Bestellungen übergeht.

Mittleres Management und Fachverantwortliche sitzen häufig im Spannungsfeld: Im operativen Alltag erlebt ihr die Probleme, die inkonsistente oder unzureichende Produktdaten verursachen. Das sind z. B. Rückfragen beim Service-Team, zusätzliche Aufwände durch manuelle Nacharbeit oder häufige Warenkorbabbrüche. Gleichzeitig müsst ihr diese Herausforderungen so rahmen, dass die Geschäftsführung darin einen klaren Business Case erkennt und versteht, ob und wie PXM helfen kann, die Probleme aufzulösen.

PXM, PIM und CXM: Kurz eingeordnet

In der Praxis ist die Trennung von PXM, PIM und CXM manchmal nicht zu 100 Prozent klar. Für eure Argumentation reicht eine grobe Einordnung:

PIM (Product Information Management) verwaltet Produktdaten zentral und sorgt für Vollständigkeit und Konsistenz.

verwaltet Produktdaten zentral und sorgt für Vollständigkeit und Konsistenz. PXM (Product Experience Management) baut darauf auf und macht aus diesen Daten erlebbaren Produkt-Content für unterschiedliche Zielgruppen und Kanäle.

baut darauf auf und macht aus diesen Daten erlebbaren Produkt-Content für unterschiedliche Zielgruppen und Kanäle. CXM (Customer Experience Management) betrachtet das gesamte Kundenerlebnis – PXM ist ein Baustein davon, speziell rund um die Produktmomente.

Kurz gesagt: PIM ist das Fundament, PXM die Inszenierung, CXM der Rahmen.

Realitätscheck: Wo steht euer Unternehmen?

Die Theorie ist klar, aber wie sieht es in eurem Unternehmen in der Praxis aus? Bevor ihr euer Management von PXM überzeugt, lohnt sich ein Blick nach innen: Wo steht ihr heute eigentlich? Ihr müsst kein ausgefeiltes Reifegradmodell ausrollen. Ein grober Check reicht, um das Gespräch in die richtige Richtung zu lenken.

Stufe 1: Daten-Chaos

Produktinfos liegen verteilt in ERP, Excel, E-Mails und Köpfen.

Neue Produkte online zu bringen, dauert lange, weil Daten zusammengesucht werden müssen.

Unterschiedliche Kanäle (Shop, Marktplatz, Katalog) zeigen teils widersprüchliche Angaben.

Stufe 2: PIM im Einsatz, aber Experience noch dünn

Ihr habt ein PIM/MDM-System im Einsatz oder seid mitten in der Einführung.

Attribute sind weitgehend vollständig und korrekt, zumindest im Kernsortiment.

Produktseiten wirken trotzdem oft generisch: zwar sind die Fakten korrekt, aber Texte, Bilder und Argumente sind überall gleich, unabhängig davon, ob jemand im B2B-Portal, auf dem Smartphone oder im Desktop-Shop unterwegs ist.

Stufe 3: Erste PXM-Schritte – Zeit für einen Plan

Einzelne Teams verbessern bereits den Produkt-Content (bessere Texte, Bilder, Templates).

Bestimmte Kategorien oder Kanäle haben deutlich bessere Produktdarstellungen als andere.

Es gibt einzelne Kategorien, Produktbereiche oder Kanäle, die schon deutlich besser aufbereitet sind als der Rest, aber noch kein gemeinsames Verständnis, wie PXM unternehmensweit aussehen soll.

Drei schnelle Fragen für eure Einordnung

Müsst ihr vor jedem Launch Daten aus mehreren Quellen zusammensammeln? → eher Stufe 1. Habt ihr ein PIM, aber wenig ansprechende Produktseiten? → eher Stufe 2. Gibt es schon »Vorzeige-Kategorien«, aber keinen einheitlichen Standard? → eher Stufe 3.

Business Impact: Hier wirkt PXM messbar

Ihr wisst jetzt grob, wo ihr beim Thema PXM steht. Die nächste Frage, die intern fast immer kommt, lautet: »Was bringt uns das konkret?«

Bevor es um Tools oder Projekte geht, hilft eine klare Antwort auf genau diese Frage. Am besten mit Blick auf Umsatz, Kosten, Marke und Effizienz. PXM ist kein Selbstzweck. Es zahlt direkt auf Kennzahlen ein, die euer Management ohnehin im Blick hat.

Hinweis: PXM ist der Hebel zwischen Traffic und Umsatz, nicht zwischen zwei Tools.

Umsatz & Conversion: Wenn Produktinfos verkaufen (oder nicht)

Produktseiten sind oft der Punkt, an dem sich entscheidet, ob aus Kaufinteresse eine Bestellung wird. Wenn Informationen vollständig, verständlich und nutzenorientiert aufbereitet sind, sinken Absprünge und die Conversions steigen. PXM hilft euch, genau diese Wirkung systematisch zu erzeugen: mit passenden Argumenten, besseren Bildern, klarer Struktur und zielgruppengerechten Details.

Retouren & Servicekosten: weniger »passt nicht«-Momente

Fehlende oder widersprüchliche Informationen führen zu Fehlkäufen und damit zu Retouren, Reklamationen und zusätzlichen Servicekontakten. Mit Product Experience Management setzt ihr Erwartungen realistischer: durch präzise Produktangaben, eindeutige Bilder, Anwendungshinweise, ergänzende FAQ-Inhalte und – im Fashion- oder Schuhbereich – Hinweise zur Passform (»fällt größer/kleiner aus«) oder sogar eine persönliche Größenempfehlung. Das reduziert gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten die »passt doch nicht«-Momente und entlastet Service und Logistik.

Markenwahrnehmung & Differenzierung: Eine Wahrheit über alle Kanäle

Kunden begegnen euren Produkten an vielen Stellen: im eigenen Shop, auf Marktplätzen, in B2B-Portalen, in Print-Katalogen oder Prospekten und in Angeboten. Gerade im B2B und bei bestimmten B2C-Zielgruppen spielen klassische Kanäle neben den digitalen nach wie vor eine wichtige Rolle. PXM sorgt dafür, dass eure Produkte über alle Kanäle hinweg dieselbe inhaltliche Wahrheit erzählen (Preise, Fakten, Nutzenversprechen) und gleichzeitig so inszeniert werden, dass sie zu Kanal und Zielgruppe passen. So bleibt eure Marke omnichannel erkennbar, ohne überall nur generisch »das Gleiche« auszuspielen. Das stärkt Vertrauen und macht es euch leichter, euch über Qualität, Beratung und Darstellung zu differenzieren, statt nur über den Preis.

Effizienz: weniger Feuerwehreinsätze, schnellere Launches

Ohne klare PXM-Strukturen wird jeder Produktlaunch zur Einzelaktion: Daten sammeln, Lücken schließen, für jeden Kanal neu aufbereiten. Mit Product Experience Management richtet ihr Prozesse so aus, dass Produktinformationen einmal sauber aufgesetzt und dann gezielt für verschiedene Kanäle genutzt werden können. Das reduziert Doppelarbeit, Last-Minute-Korrekturen und Abstimmungsschleifen. Ihr schafft Raum, um Inhalte wirklich zu verbessern.

So verkauft ihr PXM intern: Antworten auf typische Management-Fragen

Spätestens wenn klar ist, dass PXM Business-Potenzial hat, kommen immer die gleichen Fragen aus Management- und Budget-Richtung.

Die drei typischen Management-Fragen. | Quelle: Handelskraft

Was kostet uns das? Investition vs. Einsparpotenziale

Statt nur über Projektkosten zu sprechen, lohnt es sich, Product Experience Management als Investition mit Gegenseite zu rahmen:

Zeigt auf, wo heute Kosten entstehen: z. B. durch Retouren wegen falscher Erwartungen – je nach Branche können pro Rücksendung 10–20 Euro und mehr an direkten und indirekten Kosten anfallen –, durch manuelle Nacharbeit bei Produkt-Launches oder wiederkehrende Rückfragen im Service und Vertrieb.

PXM-Projekte bestehen häufig aus zwei Blöcken: einer einmaligen Investition (z. B. PIM-/Datenstrukturen, Content-Standards, Prozesse) und laufenden Aufwänden für Pflege und Optimierung.

So könnt ihr es formulieren:

»PXM ist kein zusätzliches Nice-to-have-Projekt, sondern eine Investition, mit der wir bestehende Kosten senken und mehr aus unserem Traffic und unserer Vertriebsarbeit holen. Wir zahlen bereits für schlechte Produktinformationen, nur sieht man diese Kosten verteilt auf Retouren, Support und manuelle Sonderlösungen.«

Welche Systeme müssen wir anfassen? PXM als Evolution, nicht Big Bang

Die Sorge »Jetzt müssen wir alles umbauen« ist verständlich. Ihr könnt sie entschärfen, indem ihr PXM als Evolution der bestehenden Landschaft erklärt:

Meist geht es darum, bestehende Systeme besser zu nutzen und sinnvoll zu verbinden: PIM, MDM, DAM, Commerce-System, eventuell Marketing-Automation oder Portale.

Nicht jedes System muss gleichzeitig angefasst werden. Für einen PXM-Piloten reicht oft ein klar definierter Scope (z. B. ein Sortiment, ein Markt, ein Kanal).

So könnt ihr es formulieren:

»PXM heißt nicht, dass wir unsere komplette Systemlandschaft neu erfinden. Es geht darum, vorhandene Systeme so einzusetzen und zu verknüpfen, dass am Ende konsistente, überzeugende Produktdarstellungen entstehen. Für den Einstieg genügt ein klar abgegrenzter Pilot, z. B. für eine Prioritätskategorie und zwei Kernkanäle.«

Wann sehen wir Effekte? Realistische Erwartungshaltung

Euer Management will wissen, wie schnell sich ein PXM-Investment bemerkbar macht und woran. Hier hilft es, kurz-, mittel- und langfristige Effekte zu unterscheiden:

Kurzfristig (Monate): erste Verbesserungen auf ausgewählten Produktseiten (z.B. weniger Absprünge, längere Verweildauer), weniger manuelle Schleifen bei Produkt-Launches, sichtbare Qualitätsunterschiede im Vergleich zu heute.

Mittelfristig (Quartale): bessere KPIs in den Pilotsortimenten (Conversion, Retouren, Anfragen), weniger Rückfragen in Service und Vertrieb.

Langfristig: einheitlicher Standard für Product Experience, der sich auf Marke, Effizienz und Time-to-market auswirkt.

So könnt ihr es formulieren:

»Wir werden nicht über Nacht alles verändern. Aber in einem klar definierten PXM-Piloten können wir innerhalb weniger Monate zeigen, dass bessere Product Experiences messbare Effekte haben, z. B. bei Conversion, Retouren und internen Aufwänden. Auf dieser Basis können wir entscheiden, wie weit wir das ausrollen.«

Systeme & Technologien: Was PXM-fähige Plattformen können müssen

PXM ist kein einzelnes Tool, das man »dazu kauft«, sondern entsteht im Zusammenspiel eurer bestehenden Systeme. Für eure Argumentation reicht ein grober Überblick.

Die wichtigsten Bausteine für PXM

In den meisten Unternehmen spielen vor allem diese Systeme eine Rolle:

PIM/MDM: verwaltet und strukturiert Produktstammdaten – die Basis für alles Weitere.

DAM: hält Bilder, Videos und weitere Medien bereit, die Produkte sichtbar und erlebbar machen.

Commerce- oder Portal-System: zeigt die Informationen dort an, wo Kunden entscheiden – Shop, B2B-Portal, Self-Service, Marktplatz-Feeds.

Marketing-/Personalisierungstools: sorgen dafür, dass Produkte im richtigen Kontext und für die richtige Zielgruppe ausgespielt werden (z. B. via Kampagnen, Empfehlungen, personalisierte Inhalte).

Moderne PIM-, DAM- und Commerce-Plattformen bringen zunehmend Automatisierungs- und KI-Funktionen mit, etwa für Attributvorschläge oder Erstentwürfe von Produkttexten. Sie entfalten ihren Nutzen aber nur, wenn eure Datenmodelle, Prozesse und Qualitätsstandards klar definiert sind. KI ersetzt kein PXM, sie verstärkt es.

Wichtig: Oft sind diese Bausteine bereits vorhanden. PXM bedeutet, sie bewusster auf das Ziel »Product Experience« auszurichten und die Lücken dazwischen zu schließen.

Woran du erkennst, ob eure Landschaft PXM-ready ist

Ihr müsst keine technischen Details präsentieren, aber ein paar einfache Fragen helfen, den Status mit IT und Fachbereichen zu klären:

Können wir Produktdaten und Medien zentral pflegen oder arbeiten Teams noch mit eigenen Listen und Dateien? Lassen sich Produktinformationen kanalspezifisch steuern (z. B. andere Texte, Bilder, Attribute für Shop, Marktplatz, Katalog)? Sind unsere Systeme über APIs sinnvoll verbunden, oder werden Daten manuell hin- und herkopiert? Gibt es Workflows und Freigabeprozesse für Produktinformationen oder entscheiden alle »aus dem Bauch heraus«?

Wenn ihr auf mehrere dieser Fragen mit »eigentlich nein« antwortet, ist das kein Drama. Es ist ein guter Aufhänger, um PXM zunächst als Prozess- und Organisationsprojekt zu denken, das die Technologie sinnvoll nutzt.

Am Ende geht es nicht darum, »das eine PXM-Tool« zu finden, sondern eure Systemlandschaft so aufzustellen, dass Produktdaten und Medien sauber fließen und sich je Kanal passend darstellen lassen. Viele PIM- und DAM-Anbieter positionieren ihre Lösungen heute ausdrücklich als PXM-fähig. Für euch ist weniger wichtig, welches Label auf dem Tool steht, sondern ob es eure Strategie und Datenqualität unterstützt und sich nahtlos in eure Commerce- und CX-Landschaft einfügt.

Ja zu PXM, aber wie? In sechs Schritten zum PXM-Piloten

Viele PXM-Initiativen scheitern daran, dass sie zu groß gedacht werden: alle Kanäle, alle Produkte, alle Märkte auf einmal. Der einfachere Weg: ein klar abgegrenzter Pilot, mit dem ihr beweist, dass sich bessere Product Experiences lohnen.

Schritt Was ist gemeint? Wichtige Fragen Ergebnis 1. Business-Ziel definieren Legt fest, welchen Business-Effekt ihr mit dem Pilot nachweisen wollt. z. B. mehr Conversions, weniger Retouren, weniger Launch-Aufwand, mehr qualifizierte Anfragen. Welche Kennzahl wollen wir verbessern? Woran merken wir, dass der Pilot erfolgreich war? 1–2 konkrete, messbare Ziele (z. B. »+X % Conversions in Kategorie Y«, »-X % Retouren in Segment Z«) 2. Reifegrad bestimmen Ordnet grob ein, wo ihr beim Thema PXM steht: Datenchaos, PIM-Fokus oder bereits erste PXM-Initiativen. Haben wir ein Datenproblem, ein Content-Problem oder ein Prozessproblem? Realistische Ausgangslage, die den Umfang und Anspruch des Piloten bestimmt 3. Pilot-Scope festlegen Schneidet den Pilot so zu, dass er beherrschbar bleibt: z. B. eine Produktkategorie, ein Hersteller, ein Markt und ein oder zwei Kanäle. Mit welchem Sortiment / Markt / Kanal können wir den Effekt am schnellsten sichtbar machen? Klar abgegrenzter »Spielplatz«, auf den sich alle Beteiligten fokussieren 4. Rollen & Verantwortliche benennen Bestimmt, wer im Pilot wofür verantwortlich ist: Daten, Inhalte, Technik und Steuerung. Wer verantwortet Produktdaten? Wer verantwortet Content & Darstellung? Wer kümmert sich um Systeme / Integration? Wer steuert den Pilot insgesamt? Kleine, aber klar benannte Runde mit Zuständigkeiten, keine anonymen »Wir müssten mal…«-Themen 5. Systeme & Prozesse justieren Klärt, welche Systeme im Pilot relevant sind (z. B. PIM, DAM, Shop, Marktplatzanbindung) und wie die Abläufe aussehen sollen. Welche Systeme spielen für diesen Pilot zusammen? Welche Attribute, Inhalte und Workflows brauchen wir? Minimal tragfähige PXM-Prozesskette für den Pilot 6. Messen, lernen, skalieren Beobachtet definierte KPIs und sammelt qualitative Learnings aus Teams, Service und Vertrieb. Welche Zahlen vergleichen wir vorher / nachher oder Pilot vs. Rest? Wie machen wir Ergebnisse intern sichtbar? Konkrete Nachweise, ob sich PXM im Pilot lohnt, plus Entscheidungsgrundlage für Ausbau und Budget

Hinweis: Lieber ein kleiner Pilot mit klaren KPIs als ein großes PXM-Versprechen ohne Nachweis.

PXM mitdenken und die Basis dafür legen

Product Experience Management ist kein Selbstzweck. Es ist die logische Konsequenz daraus, dass Produkte heute an vielen Touchpoints gleichzeitig stattfinden – im Shop, im Store, auf Marktplätzen, in Portalen, im Vertrieb, im Service. Erzählt ihr dort unterschiedliche Wahrheiten, verliert ihr Vertrauen, Zeit und Umsatz.

Kunden in B2B und B2C setzen immer mehr voraus, dass Informationen konsistent, verständlich und auf sie zugeschnitten sind. PXM ist der Rahmen, mit dem ihr genau diese Erwartung erfüllt.

Damit das gelingt, braucht es eine solide Basis: saubere Produktdaten und gut organisierte Medien. Ohne ein passendes PIM- und DAM-Setup bleibt Product Experience Management eine schöne Idee. Im Whitepaper erfahrt ihr, welche Aufgaben PIM- und DAM-Systeme im Zusammenspiel übernehmen, welche Kriterien bei der Auswahl wichtig sind und wie ihr Lösungen bewerten könnt, die sich heute ausdrücklich als PXM-fähig positionieren.

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FAQs – häufig gestellte Fragen zu PXM