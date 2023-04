25 – ein Vierteljahrhundert . Was im Menschenleben noch als blutjung gilt, bedeutet in der Softwarebranche asbach uralt zu sein.



Umso mehr sind wir stolz, dass wir dieses Ereignis mit unserem langjährigen Partner TYPO3 feiern können.

TYPO3 ist eines der ältesten Content-Management-Systeme (CMS) und im Digital Business umfassend bekannt. Jetzt wird die Open-Source-Lösung 25 und wir blicken zurück auf eine spannende Entwicklungsgeschichte und eine ganz besondere Partnerschaft.

TYPO3 Jubiläum: Weil alle guten Dinge 3 sind!

Entwickelt wurde das CMS 1997 in Dänemark von Kasper Skårhøj, um seinen Kunden die Verwaltung ihres Contents für ihre Webseite zu ermöglichen. Wahnsinn, was aus einer innovativen Idee eines schlauen Kopfes alles wachsen kann.

Ganz spannend ist übrigens auch der Ursprung des Namens »TYPO«. Dieser bezieht sich nämlich tatsächlich auf einen Tippfehler.. Allein durch einen falsch eingegebenen Befehl hatte Kasper eine ganze Woche auf einmal gelöscht.

Darüber hinaus passt der Name natürlich auch in Bezug auf den Begriff Typografie, also der Erstellung von Textinformationen anhand bestehender Vorlagen. TYPO3 und andere CMS sollen nämlich gänzlich ohne HTML- oder CSS-Kenntnisse bedienbar sein.

Die Zahl Drei steht für die Versionsnummer Drei, die als erste den Markt erobert hat. Womit wieder einmal bewiesen wäre: Alle guten Dinge sind eben doch drei! Die Zahl ist also zum festen Bestandteil des Namens geworden und hat natürlich nichts mehr mit der aktuellen Versionsnummer zu tun. Inzwischen sind wir nämlich bei TYPO3-Version 12.

Inzwischen ist TYPO3 als Association organisiert. Die gemeinnützige Organisation setzt sich dafür ein, die Entwicklung der Lösung voranzutreiben und bestehendes Know-how innerhalb der Community zu verbreiten. Mehr als 800 Mitglieder, Firmen und Freiberufler unterstützen bereits den Verein.

Die Zahlen sprechen für den Erfolg der Community und der kontinuierlichen Weiterentwicklung einer der ältesten CMS-Lösungen:

TYPO3 in Zahlen:

mehr als 500.000 Enterprise-Nutzungen verzeichnet das System weltweit

über 7. 500. 000-mal wurde TYPO3 heruntergeladen

fast 10.000 Features enthält das Standardsystem

mit mehr als 8.100 Extensions können User die Funktionalität von TYPO erweitern

mit 15 großen Releases verzeichnet das Tool die längste Erfolgsgeschichte von Open Source Lösungen

insgesamt 51 Sprachen können im TYPO3 Backend gepflegt werden

TYPO3: Warum ein geeignetes CMS-System nicht aus der Mode kommt

Wie ihr eure Angebote auf verschiedenen Kanälen präsentiert, entscheidet darüber, ob potenzielle Kunden letztendlich bei euch kaufen. Dazu gehören ansprechende Bilder und Videos sowie überzeugende Inhalte, mit denen ihr Menschen auf unterhaltsame und informative Weise abholt. Und zwar immer wieder neu.

Der Markt der Wettbewerber ist groß und die Aufmerksamkeitsspanne der User gering. Die Voraussetzung für eben solche attraktiven Webinhalte ist eine CMS-Lösung, die euren Vorstellungen gerecht wird.

Wer denkt, dass da ein Software-Oldie wie TYPO3 nicht mehr mithalten kann, der irrt sich.

Die eigene Konfigurationssprache TypoScript und die Möglichkeit, Veränderungen des Codes relativ einfach vorzunehmen, machen TYPO3 nahezu unbegrenzt anpass- und ausbaubar. Dadurch lassen sich auch Anbindungen an weitere Systeme, wie zum Beispiel ERP- oder CRM-Lösungen realisieren. Somit ist es möglich, Usern Inhalte vorzuschlagen, die ihren Interessen entsprechen.

Ein weiteres großes Plus ist die integrierte und sehr umfangreiche Rechteverwaltung. Administratoren können somit einfach steuern, welche Mitarbeitenden, welche Rollen und Rechte für die Arbeit im System haben. Die Administratorin oder der Administrator kann bis auf einzelne Felder bestimmen, was ein User sehen oder bearbeiten kann. Somit können zwar mehrere Personen im System arbeiten, aber die Wahrscheinlichkeit, dass aus Versehen Fehler entstehen wird somit reduziert.

Die Vorteile von TYPO3 im Überblick

keine Lizenzgebühren, da das CMS eine Open-Source-Lösung ist

mehrsprachiges Back-End

umfangreiche Rechteverwaltung

leicht anpassbar

hohe Sicherheitsstandards

