Netzfund: South Park gibt deinem smarten Lautsprecher Sprachbefehle!

Smarte Lautsprecher wie Amazon Echo oder Google Home verbreiten sich in den Haushalten immer mehr. Daraus ergeben sich für Marken auch neue und direkte Zugriffe auf potentielle Kunden. Beispielsweise wurden diese Woche zahlreiche South-Park-Zuschauer von einem der Protagonisten Eric Cartman auf den Arm genommen.Aber wie?

Ziemlich einfach. Die digitalen Sprachassistenten stehen im Wohnzimmer neben dem Fernseher und reagieren derzeit auf Signalwörter wie “Alexa” oder “OK Google”, egal wer spricht (ob der Besitzer oder Eric Cartman), insofern das Mikrofon aktiviert ist.

Als Cartman in der Serie verschiedene smarte Lautsprecher entdeckt, gibt er vulgäre und witzige Sprachbefehle. Plötzlich waren ungewöhnliche Produkte, wie “Titty chips” und “big hairy balls” auf die Einkauflisten von Alexa- oder Google-Home-Nutzern hinzugefügt und sogar die Wecker auf um 7 eingestellt.

Viele Lautsprecher-Besitzer, die auch South-Park-Zuschauer sind, haben auf Twitter diese bizarren Lautsprecher-Hackerangriff-Momente geteilt.

This @SouthPark episode has set my @amazon Alexa off about 15 times so far. Had to unplug it

— Chris (@ChrisMn84) 14 September 2017