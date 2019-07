B2B Digital Masters Convention 2019 – Jetzt letzte Early Bird Tickets sichern!

Digital ist Normal. B2B Digital Commerce ist kein Hype-Thema mehr, sondern Standard. Alle Unternehmen, die Marktanteile in der digitalen Welt erfolgreich verteidigen oder gar ausbauen, haben »Digital« bereits in ihre Strategien und ihren Arbeitsalltag integriert. Doch mit dieser Normierung flacht das Thema Digitalisierung nicht etwa ab, sondern stellt das Business-to-Business (erst recht) vor enorme Herausforderungen. Denn digital erfolgreich sein, heißt nicht automatisch digital erfolgreich bleiben. Wie das aber gelingt, klären wir auf der B2B Digital Masters Convention am 06. und 07. November 2019.

Die B2B DMC ist die Convention von Handelskraft und Warenausgang.

Erfahrt heute, was euch bei der Premiere in der Motorworld in Böblingen erwartet und wie ihr euch die letzten Early Bird Tickets sichert!



B2B Digital Masters Convention: Von der Strategie zur Best Practice

Aufstrebende Start-ups aber auch etablierte B2B-Unternehmen benötigen die passende Strategie, um digitale Kundenbeziehungen nachhaltig erfolgreich zu gestalten. Anhand einer Vielzahl von renommierten Playern aus den verschiedensten Branchen zeigen wir auf der B2B Digital Masters Convention, wie aus dieser Theorie Best Practice werden kann.

Entscheider und Unternehmensentwickler aus der Bau-, Automotive-, Handels- sowie Manufacturing-Branche geben Einblicke in erprobte Strategien, Konzepte und Erfolgsmodelle und wie ihr diese in eure eigenen internen Prozesse einfließen lassen könnt. Mit dabei sind unter anderem:

Conrad Electronic SE

ZF Aftermarket

INBUS

fischerwerke GmbH

INPERA

Benz24

Roobeo

B2B Digital Masters Convention: Masterclasses

Händler und Hersteller erwartet nicht nur am ersten Konferenztag wertvolles Input dank des breiten Programms aus Vorträgen, Panels und Networking mit Praktikern und Entscheidern aus der Welt des Digital B2B. Denn ohne Taktik nützt auch die beste Strategie nichts. Daher widmet sich die B2B Digital Masters Convention am zweiten Konferenztag genau diesem Thema.

In exklusiven 180-minütigen Masterclasses zeigen wir euch daher nicht nur, wie sich erprobte Konzepte umsetzen lassen, sondern auch mit welchen taktischen Mitteln. Bucht beim Ticketkauf einfach die Masterclasses dazu und seid dabei.

Ob E-Commerce-Technologien, Customer-Relationship-Management, Produktdaten-oder Multidomain-Masterdaten-Management – hier habt ihr die Gelegenheit, Praxis Know-how aus erster Hand von unseren Experten mitzunehmen, das ihr direkt in eurem Unternehmen umsetzen könnt.

Die Masterclasses werden, unter anderem, angeboten von:

B2B Digital Masters Convention – Tickets

Sichert euch jetzt die letzten Early Bird Tickets für die B2B Digital Masters Convention 2019.

Wählt zwischen dem »1stDayPass«, der euch zur Teilnahme an der Convention berechtigt, oder dem »2DayPass«, mit dem ihr sowohl Convention (Tag 1) als auch Masterclasses (Tag 2) besuchen könnt.

Ihr wollt noch mehr? Mit dem »VIP Pass« erhaltet ihr neben dem 2DayPass Paket auch Zugang zum Speakers‘ Dinner am Vorabend der B2BDMC19 sowie zwei Übernachtungen im V8-Hotel unweit der Motorworld.

Schnell sein lohnt sich, denn die Plätze sind begrenzt.

