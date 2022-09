B2B Digital Masters Convention 2022: »nachhaltig. digital. wirtschaften.« – Jetzt dabei sein!

Die B2B DMC im letzten Jahr hat klargemacht: kein Digital Business ohne Digital People. Denn auch Groß- und Geschäftskunden sind nur Menschen, die eine moderne digitale Customer Journey erwarten. Moderne B2B-Lösungen schaffen es deswegen, die komplexen Business-Prozesse intuitiv und einfacher zu gestalten.

Wie gelingen zukunftsweisende und gleichzeitig nachhaltige Prozesse im B2B-Alltag und können Großhändler, Hersteller und Marken ihren anspruchsvollen Zielgruppen nicht nur hochwertige Produkte, sondern echte Lösungen bieten? Das zeigt die B2B Digital Masters Convention am 9. und 10. November 2022.

B2B Digital Masters Convention – »nachhaltig. digital. wirtschaften.«

Auch in diesem Jahr bringt die B2B DMC echte Zukunftsthemen auf die digitale Bühne, die für B2B-Hersteller, -Großhändler und -Marken relevant sind. Das spiegelt sich bereits im Motto der inzwischen vierten B2B DMC wider. »nachhaltig. digital. wirtschaften.« sind die Schlagworte der diesjährigen Konferenz:

Darunter fallen Aspekte wie wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit – Themen wie Klimaneutralität und Energiewende verändern schließlich das Handeln im B2B ebenso wie die gesamte Gesellschaft. In Form von Environmental Social Governance (kurz: ESG) und Vorgaben des European Green Deal ergeben sich daraus praktisch spürbare Auswirkungen für alle Unternehmen, sei es in Form von Finanzierungskonditionen oder transparenten Lieferketten.

Passend dazu wirft der führende Futurist Gerd Leonhard in seiner Keynote »Nachhaltig ist das neue Profitabel und »Grün« ist das neue Digital« einen Blick in die Zukunft. Als Autor des Buches »Technology vs. Humanity« erläutert er, warum der Trend zur Kreislaufwirtschaft und die Abkehr von fossilen Brennstoffen immense wirtschaftliche Chancen für Unternehmen darstellen.

B2B Digital Masters Convention: Bundesverband bevh mit an Bord

Ein Update der diesjährigen B2B DMC: Mitveranstalter ist diesmal der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh), unter anderem vertreten durch den Stellvertretenden Hauptgeschäftsführer, Martin Groß-Albenhausen. Durch das umfangreiche Netzwerk und die Expertise des Verbands wird das digitale Event zusätzlich aufgewertet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich auf renommierte Expertinnen und Experten freuen, die Rede und Antwort zu aktuellen Trends und Best Practices aus dem B2B-Business stehen.

In verschiedenen Masterclasses an beiden Vormittagen der Konferenz können Teilnehmerinnen und Teilnehmer außerdem tiefer in unterschiedliche Themen einsteigen – von der Digitalisierung im Lebensmittel-Großhandel über Data-driven Business als B2B-Trend bis zum Headless-Microservices-Ansatz im E-Commerce. Anhand zahlreicher Projektbeispielen aus der Praxis lassen sich konkrete Maßnahmen für das eigenes Business ableiten.

B2B Digital Masters Convention: Lasst euch diese Programm-Highlights nicht entgehen

Weitere Highlights der B2B DMC stehen bereits fest:

Das Panel »Kundeninteraktion 2023 – Trends & Perspektiven« zeigt, wie B2B-Unternehmen dank digitaler Lösungen eine solide Kundenbeziehung aufbauen, die auch turbulenten Zeiten standhält. Anhand praktischer Beispiele beleuchten die Speaker, welche wichtige Rolle unter anderem Trends wie Data-driven Business oder Künstliche Intelligenz dabei spielen.

In der Opening Keynote »Wie tickt das deutsche Handwerk in Zeiten der Digitalisierung?« stellt Dr. Kai Hudetz (Geschäftsführer der IFH KÖLN) zusammen mit Christian Grötsch von dotSource exklusiv erste Ergebnisse einer neuen Studienreihe zur Digitalisierung im deutschen Handwerk vor.

Im Panel »Reduce, reuse, recycle – Wirtschaften in Zeiten von SDGs, ESG & Co.« erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie aus neuen Klimazielen auch neue Möglichkeiten für B2B-Business-Erfolg entstehen können oder wie transparente Produktdaten gleichzeitig Umwelt und Unternehmen helfen.

