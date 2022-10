B2B Digital Masters Convention 2022: Diese Trendthemen erwarten euch

In weniger als drei Wochen ist es soweit: Die B2B Digital Masters Convention bringt am 9. und 10. November 2022 Trends und Vorreiter aus der vielseitigen Welt des B2B auf die digitale Bühne. Das Programm steht – und es bietet genau die Antworten auf aktuelle Herausforderungen, die für Hersteller, Großhändler und Marken relevant sind. Expertinnen und Experten berichten von ihren Erfahrungen und Unternehmen lassen euch hinter die Kulissen ihrer Digitalprojekte schauen. Mit dabei sind unter anderem Branchenführer wie KWS Saat, MEVACO sowie Angst+Pfister.

B2B Digital Masters Convention – Wie sieht die Zukunft der B2B-Kundenbeziehung aus?

Ganz exklusiv startet Tag 1 der inzwischen vierten B2B DMC mit der Opening-Keynote »Wie tickt das deutsche Handwerk in Zeiten der Digitalisierung?«. Hier geben euch Dr. Kai Hudetz, Geschäftsführer des IFH Köln, und Christian Grötsch von dotSource erste Einblicke in die Ergebnisse einer laufenden Studienreihe zum Status Quo der Digitalisierung im deutschen Handwerk. Als wichtige Zielgruppe von Großhändlern und Herstellern wird das Handwerk nach aktuellen Pain Points sowie nach seinen Serviceanforderungen und Trends der digitalen Beschaffung befragt.

Für noch mehr Branchen-Vielfalt sorgen die parallel stattfindenden Masterclasses: Unter anderem erfahrt ihr am Beispiel der Messe Basel, wie dank einer Headless-Architektur eine moderne Community-Experience für so unterschiedliche Kundengruppen wie Aussteller, Publikum und Dienstleister entsteht – und das alles auf einer Plattform.

Auch im Panel »Kundeninteraktion 2023 – Trends & Perspektiven« steht am selben Tag die Zukunft digitaler Kundenbeziehungen im Mittelpunkt. Ob nutzerfreundliche Onlineportale oder datengetriebenes B2B-Marketing: Die Panelvorträge zeigen euch konkrete Learnings aus Digitalprojekten verschiedener Branchen und stellen euch konkrete Technologiekonzepte vor. Unter anderem sind mit MEVACO, einem der größten Anbieter für Streckmetalle und Lochbleche, und dem weltweit führenden Saatguthersteller KWS SAAT echte Schwergewichte ihrer Branchen mit dabei.

B2B Digital Masters Convention: »nachhaltig. digital. wirtschaften.«

Der zweite Tag der Konferenz macht deutlich, dass »nachhaltig« sich im Business-Kontext nicht nur auf die ökologische Verantwortung bezieht, sondern auch den langfristigen Erfolg im Blick hat. Und diese beiden Aspekte sind für die Zukunft untrennbar verbunden.

Das verdeutlicht der führende Futurist Gerd Leonhard mit seiner Keynote »Nachhaltig ist das neue Profitabel und ›Grün‹ ist das neue Digital«: Der Buchautor (»Technology vs. Humanity«) macht klar, warum die Trends hin zur Kreislaufwirtschaft und weg von fossilen Brennstoffen unumgänglich sind – und zugleich große wirtschaftliche Chancen für euer Unternehmen bieten.

Wie es euch mit einem positiven Mindset, den richtigen Technologien und nachhaltigen Geschäftsmodellen gelingt, euer Unternehmen fit für die Zukunft zu machen, zeigt euch auch das Panel »Reduce, reuse, recycle – Wirtschaften in Zeiten von SDGs, ESG & Co.« am Nachmittag. Unter anderem beleuchtet der Unternehmensberater Dr. Felix Zimmermann, wie sich Environmental Social Governance (kurz: ESG) – also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung – als wesentliche Faktoren für die Bewertung von unternehmerischem Handeln auswirken.



Natürlich habt ihr auch am zweiten Konferenztag die Möglichkeit, zwischen parallelen Masterclasses zu wählen. Ihr erfahrt unter anderem, wie das österreichische Traditionsunternehmen KASTNER gemeinsam mit FACT-Finder erfolgreich den Lebensmittel-Großhandel digitalisiert hat. International wird es auch mit der Schweizer Unternehmensgruppe Angst+Pfister, die ihre Hightech-Industrie-Produkte an B2B-Kunden weltweit vertreibt. Wie ihr mit Hilfe von Adobe Commerce kundenspezifische, komplexe Produkte in einer leistungsfähigen E-Commerce-Lösung abbildet und das Shop-Tool reibungslos in eure bestehende Systemlandschaft integriert, zeigt die Masterclass am praktischen Beispiel.

B2B Digital Masters Convention: Jetzt kostenfrei anmelden!

Ihr wollt mehr über diese und weitere B2B-Trendthemen erfahren? Dann meldet euch direkt kostenfrei für die B2B DMC am 09. und 10 November an. Bei Anmeldung bis zum 26. Oktober erhaltet ihr außerdem eine kostenlose Überraschungs-Brunchbox für euren kulinarischen Input zur Konferenz!