CMS-Migration von Typo3 zu Bloomreach bei Südpellets: So geht Content-Commerce für ein Brennstoffprodukt [Success Story]

Die BayWa AG wurde 1923 in München gegründet. Aus dem ursprünglich genossenschaftlichen Landhandel ist ein weltweit aktiver Konzern geworden, der verschiedene Sparten bedient: Ob Agrar, Baustoffhandel oder Energiebranche: Der Konzern ist eines der führenden Unternehmen in Europa. Mit der Eigenmarke Südpellets ist die BayWa AG Marktführer im Bereich Holzpellets in Süddeutschland. Wie gestaltet das Unternehmen die Website des Holzpellets-Anbieters? Wie gelingt moderner Content-Commerce für ein Brennstoffprodukt? Unsere neue Success Story gewährt hierzu Einblicke.

CMS-Channel für Eigenmarke der BayWa AG

Die BayWa AG stellt Lösungen und Projekte in den Bereichen Energie, Agrar und Bau für seine Kunden: Und zwar sowohl für B2C- wie B2B-Kunden gleichermaßen. Als ein Vorreiter der Digitalisierung sind auch interne Prozesse wie etwa das E-Procurement digitalisiert. Fast überall im Konzern nutzt die BayWa AG ein CMS des britischen Softwareunternehmens Bloomreach. Der Bloomreach Experience Manager war jedoch auf www.suedpellets.de noch nicht im Einsatz.

Das Traditionsunternehmen und die dotSource verbindet eine jahrelange Zusammenarbeit und so übernahm dotSource auch das Digitalprojekt für Südpellets. Es ging um die Migration von TYPO3 auf den Bloomreach Experience Manager – und damit um den Aufbau eines innovativen CMS-Channels mit Commerce-Funktionalität, damit die Kunden von Südpellets ihren Holzbrennstoffvorrat inklusive Lieferung auch online würden beziehen können.

CMS für modernen Content-Commerce

Eines ist klar: Ohne Content kommt keine moderne Unternehmensstrategie aus. Es reicht nicht, nur ein Produkt anzubieten. Für eine optimale Customer Journey müssen die Produkte auch kontextualisiert, mit wertvollen Informationen angereichert und in angenehmer Optik präsentiert werden.

Ein zeitgemäßes Content-Commerce Erlebnis zu schaffen, ist je nach Produktkategorie gar nicht so leicht. Auf www.suedpellets.de gelingt es, ein Produkt, das sich nicht von selbst vermarktet, ansprechend darzustellen.

CMS-Migration von Typo3 zu Bloomreach

Du willst mehr darüber wissen, wie

eine ansprechende Markenrepräsentation mit Bestelloption für Brennstoffvorräte gelingt

man eine Migration in engem Zeitfenster realisiert

sich eine CMS-Strategie konzernweit konsolidieren lässt?

Dann fülle jetzt das folgende Formular aus, um die brandneue Success Story kostenlos herunterzuladen.