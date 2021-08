IT-Champion 2021: Wir sind Top in Sachen Cloud-Migration!

We did it! Wir sind unter den beliebtesten 20 Anbietern von Services und Produkten rund um Cloud-Migration gewählt worden. Mit 64,9 Punkten. Aber bitte eins nach dem anderen. Was ist hier los?

IT-Champion der Cloud-Migration

Zusammen mit dem Hamburger Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) ist die deutsche Wochenzeitung Computerwoche auf Stimmenfang ins Internet gegangen und hat ein Ranking über die beliebtesten Anbieter rund ums Thema Cloud-Migration ermittelt. Das Echo daraus wurde als »Social Listening« aufgenommen und gibt Auskunft darüber, welche Wertschätzung welche deutschen IT-Anbieter genießen.

Das Thema Cloud-Migration erfreut sich derzeit großer Beliebtheit: Viele Unternehmen entscheiden sich im Zuge ihrer digitalen Transformation für die Migration auf Private oder Public Clouds, manche wählen als Kompromiss auch einen teilweise recht komplexen hybriden Ansatz. Sie wollen beispielsweise digitale Geschäftsmodelle schneller und besser umsetzen, die weltweite Zusammenarbeit über mehrere Standorte hinweg vereinfachen, Kosten senken oder innovative IT-Produkte nutzen, die nur in der Cloud verfügbar sind.

Aber für die meisten Unternehmen ist die Migration in die Cloud eine Herausforderung, die sie alleine nicht bewältigen können. Deshalb beziehen sie Lösungen und Services von einer Vielzahl von IT-Anbietern und IT-Dienstleistern, die im Cloud-Migrationsmarkt positioniert sind.

IT-Champions aus Jena

In einem zweistufigen Verfahren sammelte der IMWF-Partner »Ubermetrics Technologies« alle Texte mit bestimmten Keywords aus dem Internet in einer Datenbank. Der Quellsatz umfasste Millionen Social-Media-Adressen und Tausende Online-Nachrichten.

In der zweiten Stufe wurden die durch das Crawlen gesammelten Daten analysiert. Hier ist der IMWF-Partner Baker et al. (jetzt Teil von Skaylink) ins Spiel gekommen. Er teilte die Datensätze in Textfragmente auf und untersuchte sie mithilfe einer KI. Heraus kamen verschiedene Kriterien:

Produkt & Service

Innovation

Management

Arbeitgeber

Preis-Leistungs-Verhältnis

Nachhaltigkeit

Um die Punktwerte für jedes Unternehmen zu berechnen, wurden zwei Werte ermittelt. Einerseits der Tonalitätssaldo (Differenz aus positiven und negativen Erwähnungen) und andererseits die Reichweite (Gesamtzahl der Erwähnungen im Verhältnis zum branchenüblichen Mittelwert).

Die Ergebnisse beider Werte wurden zu einem Gesamtwert verrechnet. 100 Punkte erhielt dabei der Branchenprimus, die weiteren Unternehmen werden durch ihren Punktwert weiter in der Tabelle platziert. Die Auszeichnung zum »IT-Champion« erhalten nur Unternehmen, die mindestens 60 Punkte erreichten.

Mit 64,9 Punkten erreichten wir damit eine Auszeichnung zu den Top Unternehmen für Cloud-Migration in Deutschland. Dafür möchten wir Danke sagen, nicht nur für das durchgängige Vertrauen unserer Kunden, sondern auch für das tolle Feedback auf Social Media und Newsportalen.

