Im Mittelpunkt digitaler Services stehen Kundinnen und Kunden. Und zwar in allen Bereichen: bei der Produktentwicklung, dem Service, Marketing und Vertrieb sollten die Bedürfnisse der eigenen Kundschaft und eine positive Digital Experience stets an erster Stelle stehen.

Die Herausforderung dabei ist, die Chancen der digitalen Transformation für das eigene Unternehmen bestmöglich zu nutzen und trotzdem eine einheitliche und zeitgleich individuelle User Experience auf allen Kanälen zu schaffen. Deswegen gehört die digitale Transformation laut Lünendonk-Research auch in den nächsten drei Jahren weiterhin zu den wichtigsten Strategiefeldern für Unternehmen.

Aber wie verbessere ich die Digitale Experience für meine Kundinnen und Kunden ? Welche Services müssen dabei zusammenspielen? Und warum ist die Zusammenarbeit mit einer DX-Agentur sinnvoll?

Digital Experience Services im Überblick: