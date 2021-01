Perfect Match: InsightCommodity bietet Data-Services mit innovativer Magento 2 Plattform und frischem Brand-Design [Success Story]

Strom wird nicht nur erzeugt, er wird auch gehandelt – bevor er an Endverbraucher geliefert werden kann. Die European Energy Exchange (EEX) ist eine führende Energiebörse mit Sitz in Leipzig. Sie gehört zur EEX Group, einer Unternehmensgruppe, die weltweit an 17 Standorten präsent und Teil der Gruppe Deutsche Börse ist.

Die 2020 geschaffene Plattform »InsightCommodity« wiederum gehört zu EEX – ein Service, der Nutzern die Möglichkeit gibt, sich digital einen umfassenden Überblick zu verfügbaren Datenprodukten, Dienstleistungen und Anbietern rund um die Energie- und Commodity-Märkte der EEX Group zu verschaffen. Wie der Service nun dank eines frischen Brand-Designs und Magento als E-Commerce-Software durchstarten kann, erfahrt ihr heute hier.

Perfect Match: Wie eine neue Marke durchstartet

InsightCommodity versteht sich als Online-Marktplatz für analytische Lösungen, aufbereitete Rohdaten und aktuelle Marktnachrichten. Außerdem bietet das Unternehmen Beratungsleistungen rund um alles an, was mit dem Handel, Risikomanagement sowie der Beschaffung von Strom und Erdgas zusammenhängt.

Um diese Services an die Kunden zu bringen, benötigte InsightCommodity einerseits Consulting, was die Auswahl des geeigneten Systems betraf, sowie einen erfahrenen Dienstleister an seiner Seite, um die E-Commerce-Software zu implementieren und so technologieseitig den Aufbau der innovativen Plattform voranzutreiben.

Darüber hinaus galt es, das Corporate Design des neuen Unternehmens zu entwickeln und so auch visuell dessen innovatives Geschäftsmodell zu unterstreichen.

Perfect E-Commerce-Basis: Innovative Magento-Plattform

Mit dem Aufbau der Digitalplattform ist InsightCommodity ein Vorreiter in seiner Branche, der Informationen zu Datenangeboten an einer zentralen Stelle verfügbar macht und die relevanten Daten für Rohstoffpreisentwicklung intelligent bündelt.

Entsprechend galt es, eine Software zu finden, die diesen Anforderungen genügt. Nach einer Consultingphase folgte EEX der Empfehlung, die InsightCommodity-Plattform mit Magento 2 Open Source als E-Commerce-Software umzusetzen. Wenige Wochen nach Projektbeginn ging die Plattform termintreu live.

Perfect Brand-Experience-Design für innovative Digitalplattform

Das User-Experience-Design-Team bei dotSource erarbeitet optisch ansprechende Lösungen für neue Corporate Identities und Webseiten – von der ersten Idee über ein detailliertes Konzept bis hin zu einem erlebbaren Prototypen.

Für InsightCommodity umfasste das neue Brand-Design sowohl die Entwicklung eines Logos als auch eines Corporate-Designs. Außerdem wurden Key-Visuals und das Screen-Design der Website neu gedacht. Der Entwurf in den frischen Farben Petrol, Blau und Grün in Kombination mit einem Kreiselement im Zentrum überzeugte InsightCommodity ad hoc.

Perfect Match: Elektrisierendes für die Energie-Branche

Eine moderne E-Commerce-Software als optimale Basis für den Online-Datenhandel, ein frisches Brand-Design mit Wiedererkennungswert und Stil:

Wie InsightCommodity dank einer zukunftsfähigen Commerce-Lösung und eines ansprechenden UX-Designs als Vorreiter seiner Branche durchstartet, beschreiben wir im Detail in der neuen Success Story.