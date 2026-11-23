Produktdatenstrategie beginnt mit Struktur: Aus unsortierten Informationen wird eine verlässliche Datenbasis für euer Business. | Quelle: dotSource SE

Euer PIM-System erledigt seinen Job. Produktdaten werden gepflegt, der Shop erhält seine Informationen. Auf den ersten Blick ist also alles gut. Doch je mehr Anforderungen dazukommen, desto häufiger stellt sich die Frage: Reicht das noch?

Denn ein PIM-System ist längst nicht mehr nur ein Werkzeug zur zentralen Datenpflege. Es entscheidet mit darüber, ob euer Business neue Anforderungen abbilden und den Einsatz von KI zuverlässig umsetzen kann.

In diesem Beitrag erfahrt ihr, woran ihr erkennt, dass euer PIM-System nicht mehr mitkommt, welche Rolle es im strategischen Produktdatenmanagement spielt, wann sich Optimierung oder Migration lohnt oder wann ein Neuanfang die bessere Wahl ist. Außerdem zeigen wir euch, warum Agentic PIM und PXM dabei zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Eine Datenablage speichert Informationen. Strategisches Produktdatenmanagement sorgt dafür, dass diese Informationen eindeutigen Regeln folgen und für den jeweiligen Verwendungszweck aufbereitet sind. Euer PIM-System kann dabei die technische Grundlage sein. Vorausgesetzt, euer Datenmodell und Governance passen zusammen.

Die Anforderungen steigen kontinuierlich. Sortimente werden komplexer, Lieferantendaten kommen aus unterschiedlichen Quellen. Eure Kunden erwarten konsistente Informationen, egal ob sie im Shop oder auf einem Marktplatz nach Produkten suchen. Gleichzeitig steigen die Ansprüche an Transparenz und Nachvollziehbarkeit.

Hinzu kommen neue Chancen durch KI. Ob automatisierte Produktbeschreibungen oder agentische Commerce-Prozesse: Solche Anwendungen funktionieren nur so gut wie die Daten, auf denen sie aufbauen.

Fehlende Attribute oder widersprüchliche Beschreibungen können auch dazu führen, dass KI-Systeme falsche Empfehlungen geben oder Entscheidungen auf unsicherer Basis treffen. Euer PIM-System ist deshalb kein Selbstzweck. Es muss eure Produktdatenstrategie unterstützen: von der Datenqualität bis zur Vorbereitung auf künftige Anforderungen.

Diese Warnsignale sprechen für einen PIM-Check

Nicht jedes PIM-Problem zeigt sich sofort als technischer Fehler. Oft beginnt es mit kleinen Reibungen im Alltag: Teams pflegen Daten doppelt oder Freigaben dauern länger als geplant. Einzelne Kanäle benötigen zusätzlich manuellen Aufwand. Diese Signale sind wichtig, weil sie darauf hinweisen, dass euer System nicht mehr zu euren Anforderungen passt.

Ein erstes Warnsignal betrifft die Konsistenz eurer Produktdaten. Attribute fehlen oder Beschreibungen weichen zwischen Kanälen ab. Informationen sind derweil nicht mehr aktuell. Solche Probleme entstehen selten durch eine einzelne Person. Häufig fehlen klare Standards und eine verbindliche Governance.

Wenn eure Teams ständig prüfen müssen, ob Daten vollständig sind, entsteht unnötiger Aufwand. Noch kritischer wird es, wenn fehlerhafte Informationen in euren Shop oder zu Handelspartnern gelangen. Auf Marktplätzen wirken sich Datenlücken zusätzlich direkt auf eure Sichtbarkeit aus. Sie können zudem das Vertrauen in eure Produkte beeinträchtigen und die Conversion-Rate mindern.

2. Manuelle Prozesse bremsen euer Team aus

Ein weiteres Anzeichen sind manuelle Prozesse, die euren Alltag bestimmen. Excel-Dateien und E-Mail-Abstimmungen entstehen häufig dann, wenn euer PIM-System bestimmte Anforderungen nicht abbilden kann. Lokale Ablagen kommen zusätzlich vor, wenn Informationen nicht zentral verfügbar sind. Was als pragmatische Lösung beginnt, wird mit der Zeit zum Schattenprozess.

Je mehr Daten und Beteiligte dazukommen, desto aufwendiger wird diese Arbeitsweise. Abstimmungen häufen sich, Korrekturschleifen werden länger. Gleichzeitig fehlt oft ein verlässlicher Überblick über den aktuellen Stand. Das kostet Zeit und bindet Ressourcen, die für strategischere Aufgaben fehlen.

3. Euer System skaliert nicht mit wachsenden Anforderungen

Ein PIM-System, das für einen überschaubaren Produktkatalog funktioniert, stößt schnell an Grenzen, wenn euer Sortiment wächst. Neue Märkte oder zusätzliche Vertriebskanäle erhöhen die Komplexität. Daten müssen nicht mehr nur zentral gespeichert, sondern für unterschiedliche Kontexte aufbereitet und ausgespielt werden. Wächst eure PIM-Landschaft nicht sauber mit, entstehen Insellösungen. Teams arbeiten mit eigenen Tabellen. Kanäle erhalten unterschiedliche Datenstände und Integrationen werden immer aufwendiger. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass System und Produktdatenstrategie nicht mehr zusammenpassen.

4. KI oder regulatorische Vorgaben lassen sich kaum abbilden

KI und agentische Systeme benötigen strukturierte und maschinenlesbare Daten. Ein PIM-System ohne diese Grundlage wird zum Hemmnis, denn KI kann nur so zuverlässig arbeiten, wie eure Daten es zulassen. Lücken in Produktattributen und inkonsistente Beschreibungen, aber auch fehlende Klassifizierungen führen direkt zu Fehlentscheidungen oder Vertrauensverlust.

Gleichzeitig steigen die regulatorische Anforderungen. Datenstandards wie GS1 oder ECLASS helfen, Produktinformationen strukturiert und interoperabel abzubilden. Der Digitale Produktpass erhöht zusätzlich den Bedarf an nachvollziehbaren Produktdaten, inklusive Angaben zu Nachhaltigkeit und Konformität.

Ein modernes PIM-System sollte mehr können, als Daten zu speichern. Es sollte Produktdaten zentral strukturieren und qualifizieren, Änderungen versionieren und Daten aus ERP, DAM, Lieferanten-, Commerce- und Marketing-Systemen zusammenführen. Ebenso wichtig sind Prozesse und Governance. Ebenso wichtig sind Prozesse und Governance. Gemeint ist der verbindliche Rahmen, der festlegt, wer Produktdaten pflegt und freigibt. Freigaben und Rollen müssen abbildbar sein und Verantwortlichkeiten klar zugeordnet werden. Nur so bleibt nachvollziehbar, welche Änderungen stattfinden. Und es gelangen keine unkontrollierten Daten in die Kanäle.

Das ist auch die Grundlage für eine Single Source of Truth: Es gibt eine aktuell gepflegte und für alle Kanäle nutzbare Datenbasis. Das PIM schafft den zentralen Ort. Produktdatenmanagement sorgt für Strategie und Governance.

Ohne diese Verzahnung entsteht schnell ein falsches Gefühl von Sicherheit. Eure Daten sind zwar zentral gespeichert, aber nicht zwangsläufig konsistent oder vollständig.

Entscheidend ist das Zusammenspiel folgender Ebenen:

Datenmodell

Pflege- und Freigabeprozesse

Governance und Rollen

Integrationen in Commerce-, DAM-, ERP-, Print- und Marktplatz-Umgebungen

Fehlt eine davon, bleibt der Gewinn begrenzt. Ein leistungsstarkes System allein löst keine Datenqualitätsprobleme. Ebenso wenig entstehen effiziente Prozesse durch Software, wenn Rollen und Verantwortlichkeiten unklar sind. Entscheidend ist das Zusammenspiel.

Mehrwert statt Funktionsumfang: PIM als strategische Investition

Ein PIM-System solltet ihr nicht wegen seines Funktionsumfangs ausgewählt werden. Entscheidend ist der Beitrag zu euren konkreten Geschäftszielen. Relevante Ziele sind etwa

schnellere Markteinführung,

weniger Pflegeaufwand,

höhere Datenqualität

und KI-Readiness.

Der Value-Based Approach hilft dabei: Er verbindet die Investition in ein PIM-System mit messbarem Mehrwert. Jede Funktion und jeder Prozess wird vor der Frage bewertet, welchen Beitrag sie zum Geschäftserfolg leistet.

Exkurs: Was bedeutet »Value-Based Approach«?

Der Value-Based Approach ist ein wertorientierter Entscheidungsansatz. Im PIM-Kontext bedeutet er: Ihr bewertet ein System nicht primär nach Funktionen oder Preis. Entscheidend ist, welchen messbaren Beitrag es zu euren Geschäftszielen leistet.

Ihr startet dafür mit einem klaren Ziel. Das kann beispielsweise sein, Produkte schneller live zu schalten oder den Pflegeaufwand zu senken. Anschließend legt ihr fest, wie ihr den Fortschritt messen wollt.

Eine mögliche Kennzahl ist die Time-to-Market. Sie zeigt, wie viel Zeit zwischen der Anlage eines Produkts und seinem Livegang im Zielkanal vergeht. Weitere Kennzahlen können der Anteil kanalfähiger Produkte oder die Fehlerquote nach der Veröffentlichung sein.

Der Value-Based Approach hilft euch damit, eine Optimierung oder Migration nicht nur technisch zu begründen.

Der Value-Based Approach lebt von klaren Kennzahlen. Wie ihr KPIs definiert und für eure Unternehmensentwicklung nutzt, zeigt euch unser Whitepaper »KPIs im Digital Business«

Während ein PIM-System die verlässliche Datenbasis liefert, baut Product Experience Management (PXM) darauf auf und macht aus diesen Daten kontextbezogene Produkterlebnisse für Shop, Marktplätze, Portale, Print und Vertrieb. Dabei stellt das PIM sicher, dass Produktdaten zentral, vollständig und konsistent sind, während PXM den Blick darauf richtet, wie diese Daten am jeweiligen Touchpoint wirken.

PXM kann nur wirken, wenn die Produktdaten dahinter stimmen. Fehlen Attribute oder widersprechen sich Angaben, entsteht auch mit ansprechenden Bildern und Texten kein verlässliches Produkterlebnis. Eine Product Experience verbindet daher technische Angaben mit Bildern, Anwendungshinweisen und Argumenten für die jeweilige Zielgruppe. Mehr dazu findet ihr in unserem Artikel »PXM – Product Experience Management: Vom Management-Case zur messbaren Wirkung«.

Bestehendes PIM optimieren, migrieren oder neu einführen?

Nicht jedes PIM-Problem erfordert eine Migration. Manchmal reichen gezielte Anpassungen aus. In anderen Fällen ist ein Neuanfang die bessere Entscheidung. Entscheidend ist eure ehrliche Bestandsaufnahme.

Wann eine Optimierung sinnvoll ist

Eine Optimierung genügt, wenn das System grundsätzlich tragfähig ist und die Probleme vor allem in euren Prozessen oder im Datenmodell liegen. Konkret: Ihr definiert Pflichtfelder und Validierungsregeln, damit unvollständige Daten gar nicht erst freigegeben werden. Ihr legt fest, welche Rolle welche Attribute pflegt. Ihr ergänzt Workflows, damit Freigaben nicht mehr per E-Mail laufen.

Auch bestehende Integrationen lassen sich gezielt verbessern, ohne das gesamte System auszutauschen. Vielleicht synchronisiert ihr Lieferantendaten bislang manuell. Dann kann eine automatisierte Anbindung den Aufwand deutlich reduzieren. Oder euer Shop erhält Produktdaten in einem unpassenden Format. Dann hilft eine angepasste Schnittstelle.

Auch dann, wenn das Team mit der Benutzeroberfläche zufrieden ist und keine technologischen Grenzen erreicht sind, spricht viel für eine Optimierung. Der Aufwand ist geringer, die Vertrautheit bleibt und Verbesserungen lassen sich schrittweise umsetzen.

Wann eine Migration die bessere Entscheidung sein kann

Eine Migration wird sinnvoll, wenn technologische Grenzen erreicht sind. Wenn euer System nicht mit wachsenden Datenmengen skaliert, stößt es an Grenzen. Fehlende Integrationsfähigkeit oder Kanalflexibilität verstärken das Problem. Auch dann, wenn neue Anforderungen wie Automatisierung oder agentische Prozesse nur unzureichend unterstützt werden, ist ein Wechsel erwägenswert.

Eine Migration ist aufwendig, kann aber notwendig sein, wenn das System die künftige Produktdatenstrategie nicht mehr abbilden kann. Trefft die Entscheidung auf Basis einer fundierten Analyse.

Wann Unternehmen ein PIM erstmals strukturiert aufbauen sollten

Wenn Produktdaten bislang dezentral oder manuell organisiert sind, ist ein strukturierter Aufbau sinnvoll. Ohne verbindliche Datenstandards und Freigabeprozesse entstehen schnell Inkonsistenzen. Gerade bei Wachstum und neuen Kanälen wird eine skalierbare Datenbasis zur Notwendigkeit.

Ein PIM-System schafft hier die Grundlage. Es bündelt Daten, strukturiert Attribute und ermöglicht eine kanalübergreifende Ausspielung. So wird aus verteilten Informationen eine verlässliche Datenbasis.

Agentische Systeme können eure Produktdaten nur dann zuverlässig nutzen, wenn sie vollständig und konsistent sind. Zusätzlich müssen sie maschinenlesbar sein. Relevant sind unter anderem Varianten, Bundles, Zielgruppenlogik und Kanalspezifika. Nur auf dieser Basis können KI-Agenten Aufgaben übernehmen, etwa Warenkörbe optimieren, Alternativen vorschlagen, Preis- oder Sortimentsszenarien simulieren sowie Content kanal- und zielgruppenspezifisch anpassen.

Ein PIM-System schafft diese Grundlage. Es stellt sicher, dass eure Produktdaten für agentische Commerce-Prozesse nutzbar sind. Damit wird PIM zur infrastrukturellen Voraussetzung für Unternehmen, die KI-Technologien erfolgreich einsetzen und im Wettbewerb bestehen wollen.

Mit der zunehmenden Verbreitung agentischer Systeme verändert sich auch die Rolle des PIM. Aus dem zentralen Ort für die Verwaltung und Ausleitung von Produktinformationen wird zunehmend ein aktiver Bestandteil der Datenprozesse. Agentische Funktionen können beispielsweise fehlende Informationen erkennen, Produktdaten klassifizieren, Inhalte anreichern, Varianten für unterschiedliche Kanäle vorbereiten oder bei Auffälligkeiten entsprechende Workflows anstoßen.

Damit entsteht mit Agentic PIM eine Weiterentwicklung des klassischen PIM-Ansatzes. Produktdaten werden nicht mehr ausschließlich von Mitarbeitenden gepflegt und anschließend an verschiedene Kanäle verteilt. Agenten können Teile der Datenarbeit eigenständig übernehmen. Dabei reagieren sie auf definierte Regeln und Qualitätskriterien. Der Unternehmenskontext bleibt dabei berücksichtigt. Das kann die Aktualisierung und Anreicherung großer Produktbestände skalierbarer machen.

Entscheidend bleibt dabei die Kontrolle über diese Prozesse. Gerade bei produktrelevanten Informationen müssen Unternehmen festlegen, welche Aufgaben Agenten selbstständig übernehmen dürfen und wann eine menschliche Freigabe erforderlich ist, damit Änderungen nachvollziehbar bleiben. Agentic PIM bedeutet daher für euch nicht, die Kontrolle über Produktdaten abzugeben. Es bedeutet, agentische Fähigkeiten gezielt in bestehende Pflege- und Freigabeprozesse zu integrieren.

Eine zukunftssichere Produktdatenstrategie beginnt mit einer Bestandsaufnahme:

Prüft eure aktuelle PIM- und Datenlandschaft. Bewertet Prozesse, Rollen, Datenqualität, Integrationen und Systemfit. Erst danach solltet ihr ein Zielbild definieren. Auf Basis dieses Zielbilds entscheidet ihr, ob eine Optimierung, eine Migration oder ein Neuaufbau sinnvoll ist.

Wichtig ist dabei, KI- und Agentic-Readiness als Teil des Zielbilds mitzudenken. Wer heute nur Daten verwaltet, wird morgen Schwierigkeiten haben, agentische Prozesse zu unterstützen.

Ein funktionierendes PIM ist nicht automatisch ein passendes PIM. Entscheidend ist, ob euer System eure aktuelle und künftige Produktdatenstrategie unterstützt. Wer Wachstum, Datenqualität, Effizienz und KI-Nutzung sichern will, sollte bestehende Strukturen regelmäßig hinterfragen.

Zukunftsfähiges Produktdatenmanagement verbindet zentrale Datenqualität mit kanalübergreifenden Product Experiences und einer kontrollierten Grundlage für agentische Prozesse. Ein PIM-System, das diese Anforderungen nicht abbilden kann, wird langfristig zum Risiko. Wer heute die richtigen Entscheidungen trifft, schafft die Grundlage für effiziente Prozesse, skalierbares Wachstum und erfolgreiche KI-Nutzung.

Ist euer PIM noch zukunftsfähig?

Prüft eure Datenlandschaft anhand von Datenqualität, Prozessen, Integrationen und KI-Readiness. Gemeinsam klären wir, ob eine Optimierung genügt oder ob Migration oder Neuaufbau sinnvoll sind. Vereinbart jetzt ein unverbindliches Beratungsgespräch.