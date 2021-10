Salesforce Service Cloud und Marketing Cloud in der Tourismusbranche: Mit Berge & Meer individuelle Urlaubsträume wahr werden lassen [Success Story]

Lange Strände, tiefe Wasserfälle, hohe Berge, exotische Wochenmärkte – wer vom Fernweh geplagt wird, sucht nach seiner Traumreise. Der Reise-Direktanbieter Berge & Meer lässt seit mehr als vierzig Jahren die Urlaubsträume von Kunden wahrwerden. Das Unternehmen aus dem Westerwald bietet hochwertige Rund- und Erlebnisreisen, Kombinationsreisen und Kreuzfahrten in alle Welt.

Um sich mit solchen Angeboten von der Konkurrenz abzuheben, bedarf es einer gezielten Kundenansprache. Mit dem Anliegen, die digitalen Kundenbeziehungen auszubauen und zu optimieren, wandte sich der Reiseveranstalter an Salesforce und Salesforce an dotSource, um gemeinsam die Salesforce Service Cloud als neues Customer-Relationship-Management-System sowie die Salesforce Marketing Cloud für die Marketing Automation zu implementieren.

Salesforce Service Cloud: CRM für die Tourismusbranche

Im Ringen um die Aufmerksamkeit der Kunden ist und bleibt die gezielte Ansprache das A und O – das gilt natürlich auch für Reiseanbieter. Will man eine personalisierte Customer Experience sicherstellen, sind die Qualität und die Verfügbarkeit der Kundendaten von enormer Bedeutung. Berge & Meer entschied sich für die Salesforce Service Cloud als CRM. Vor der Migration in die Salesforce Service Cloud wurden die bestehenden Daten aufbereitet und segmentiert.

Eine zentrale Datenbasis erlaubt es nun dem Service-Team von Berge & Meer, relevante Informationen jederzeit abzurufen – nicht nur zu den Reisenden, sondern auch zu sämtlichen Partnern in den Urlaubsregionen.

Salesforce Service Cloud und Marketing-Automation für preisgekrönte E-Mail-Kampagnen

Die Salesforce Marketing Cloud macht es möglich, maßgeschneiderte Marketing-Kampagnen zu generieren – ein entscheidendes Plus für die personalisierte Kundenansprache und langfristige Kundenbindung. So konnte die bereits hervorragende E-Mail-Kommunikation von Berge & Meer nochmals entscheidend verbessert werden: Durch ein Preference-Center werden individuelle Vorlieben erhoben, die dann in automatisierten, zielgruppengenauen Mailing-Kampagnen ausgespielt werden. Die Kunden können den Newsletter bei Bedarf pausieren und erhalten Geburtstags- und Namenstags-Mailings mit passgenau zugeschnittenen Reise-Angeboten.

Die Ergebnisse beeindrucken auch Branchen-Experten: Von mehr als 5000 untersuchten Unternehmen sicherte sich Berge & Meer in der unabhängigen Studie »E-Mail-Marketing Benchmarks 2021« den ersten Platz in der Kategorie E-Mail-Marketing.

Salesforce Service Cloud und Salesforce Marketing Cloud für die optimierte Customer Journey

