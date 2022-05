SCORE! Insights aus dem Handel für den Handel

Dieser Sommer wird phänomenal. Eine Konferenz jagt die nächste und wir können es kaum abwarten, wieder live dabei zu sein, mit euch zu netzwerken und als Team neue Erinnerungen zu schaffen. Denn das ist es, was ein Live-Event ausmacht. Das Gefühl mittendrin, statt nur irgendwie dabei zu sein. Menschen wieder zu sehen, neue Leute kennenzulernen, die uns inspirieren und begeistern.

Auch auf der größten Schweizer Konferenz für E-Commerce ist Networking neben inspirierenden Keynotes und spannenden Masterclasses ein Muss. Wir sind am 01. Juni in Zürich live dabei. Seid ihr es auch?

SCORE! Konferenz: Das erwartet euch auf der Hauptbühne

Die Konferenz vom Handel für den Handel hält, was sie verspricht. Ob Fashion, Food, B2B, B2C oder D2C, das Programm hat für jeden etwas zu bieten! Denn Macherinnen und Machern sprechen über aktuelle Insights zu Themen wie Social Commerce, Nachhaltigkeit und neuen Geschäftsmodellen.

Den Auftakt macht Philosoph und Autor Gunter Dueck mit der Eröffnungs-Keynote »Ist die Zukunft wirklich so schlecht, wie es vorausgesagt wird?«. Am Nachmittag erwarten euch unter anderem Florian Jodl, General Manager im DACH-Raum bei Zalando und Karl Werner, Managing Director der Alibaba Group.

Zum Abschluss gibt es nochmal ein richtiges Trendthema »Commerce goes Gaming – Oder was der Handel von der Gaming Branche lernen kann«. Also: Lasst euch inspirieren und nehmt Wissen für euer Business mit.

SCORE! Konferenz: Masterclasses zum Deep Dive

Neben den Sessions auf der Hauptbühne erwarten euch zwölf spannende Masterclasses mit drei Fokusthemen:

Erfolgreich Verkaufen

Effizienz und Nachhaltigkeit

Finance und Technology

Zu diesen Themen sprechen Expertinnen und Experten aus der Praxis wie Tobias Schubert Co-CEO und Co-Founder von farmy.ch, Amanda Regele Global Head of E-Commerce von ON AG und Markus Schwab, CEO von Yuh AG. Die Plätze für die Masterclasses sind begrenzt. Scored euch daher jetzt euren Platz. Tickets gibt’s hier!

SCORE! Konferenz: Networking bei Kaffee, Smoothies und Süßem

Neue Eindrücke, tiefgehende Gespräche und hitzige Diskussionen erfordern viel Energie. Um die Reserven wieder aufzufüllen, erwarten euch während der gesamten Konferenz eine Coffee -, Smoothie – und Candy Bar. Die perfekten Orte, um weitere Kontakte zu knüpfen und sich über die Konferenz auszutauschen.