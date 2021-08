USV Jena e.V. nicht nur sportlich innovativ: Wie der Sportverein mit der Salesforce Sales Cloud Mitarbeiter und Mitglieder effizient vernetzt [Success Story]

Wer sagt eigentlich, dass Daten nur im Onlinehandel das neue Öl sind und hervorragender Service nur im Digital Business den entscheidenden Unterschied macht? Auch in anderen Lebens- und Geschäftsbereichen können Anwender von der Nutzung moderner und leistungsfähiger CRM-Software profitieren. So zum Beispiel bei der Verwaltung von Mitgliedern in großen Sportvereinen. Die digitale Vernetzung macht auch dann den Unterschied, wenn es darum geht,

• Kontakt mit Vereinsmitgliedern aufzunehmen

• die Zusammenarbeit zwischen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern zu verbessern

• Prozesse einfacher und effizienter zu gestalten

USV Jena e.V.: Next Level Mitgliederverwaltung mit der Salesforce Sales Cloud

Als größter mitteldeutscher Mehrspartenverein organisiert der Universitätssportverein Jena e.V. (USV) nicht nur den Hochschulsport für mehr als 23 000 Studierende der Friedrich-Schiller-Universität, sondern auch für über 3100 aktive Vereinsmitglieder.

Ob klassische Ballsportarten wie Volleyball oder Basketball, Kampfsport wie Judo oder Jiu Jitsu oder trendige junge Sportarten wie Ultimate Frisbee oder Jugger – in insgesamt 29 Abteilungen dürfte jeder Sportbegeisterte fündig werden.

Diese Vielfalt stellt den Verein aber zugleich vor enorme Herausforderungen bei der Verwaltung der Vereinsmitglieder, der Kommunikation zwischen den Abteilungen und der Geschäftsstelle oder beim Mahnungs- und Rechnungswesen. Die digitale Mitgliederverwaltung auf Basis der Salesforce Sales Cloud sorgt nun in vielen Bereichen für effizientere Prozesse.

USV Jena e.V.: Zufriedene Mitglieder, optimierte Prozesse mit der Salesforce Sales Cloud

USV Jena e.V.Success Story jetzt kostenfrei herunterladen!

Du willst mehr über die digitale Mitgliederverwaltung des USV Jena e.V. erfahren? Dann fülle jetzt das folgende Formular aus, um die brandneue Success Story kostenlos herunterzuladen.