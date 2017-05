Netzfund: WhatsApp-Hysterie wegen Verbindungsausfällen?! Hast du es überlebt?

Am vergangenen Mittwoch spät in der Nacht ist WhatsApp weltweit ausgefallen. Und die Welt geriet für viele Nutzer ins Wanken.

Verwirrung und Verzweiflung waren die ersten Reaktionen auf den Botschaftsmangel.

Waiting for #Whatsapp to start working again like.. pic.twitter.com/N1q4b9fRyg

Einige haben ihr Handy neu gestartet und sogar die App neu installiert. Einige sind fast wahnsinnig geworden. Und schnell gingen sie auf Twitter, um ihr Leid zu klagen und sich auszusprechen. Dann haben sie aufgeatmet. Sie sind nicht allein.

When its not just your whatsapp thats down pic.twitter.com/YKRdfPMHOs

— ☞ᴴᵅᶬᶽᵅ X ᴷᴴᴬᴻ (@Hamzakhnnn) May 3, 2017