dotSource erhält Award als »Agency of the Year« 2019

Wow! Gestern wurde uns der E-commerce Germany Award 2019 in der Kategorie »Best Agency« verliehen. Wir dürfen uns jetzt »Agency of the Year« nennen. Das freut uns unglaublich, treibt uns das ein oder andere Tränchen vor Glück ins Auge und macht uns auch mächtig stolz!

Auch, wenn es abgedroschenen scheint und nach Award-Floskel klingt, diese Auszeichnung haben wir unseren zufriedenen Kunden, großartigen Partnern und nicht zuletzt fast 250 unermüdlich digitalen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu verdanken. Agentur des Jahres zu sein, ist nichts weniger als eine übertrieben großartige Gemeinschaftsleistung. Oh, yes!

Hochkarätige Jury bewertet dotSource als beste Agentur

Über 350 Nominierungen in zehn Kategorien gab es bei den E-commerce Germany Awards 2019, die am Vorabend der E-Commerce Expo Berlin verliehen wurden. Wie bei der Expo selbst, liegt der Fokus der Awards ganz klar auf den Faktoren erfolgreichen Onlinehandels. Ausgezeichnet wurden Lösungen und Unternehmen in den Bereichen Platform / Shop Software, Payments, International Expansion, Analytics / BI Solution, Customer Communication Tool, Sales Generating Tool, Logistics, IT and Infrastructural Solution, Innovation / New Development in E-Commerce sowie Best Agency.

Die Kombination aus Onlineabstimmung, wo wir Platz 3 belegten und Jury-Voting zeigt, dass wir insbesondere Letztere von uns überzeugen konnten. Dabei waren unter Anderen Allyouneed-CMO Manfred Boy, Moebel24-CEO Miro Morczinek, Nestle-Head of Content & Platforms Markus Irmscher sowie Kayak-Brand Manager Maria Sirvent Mateo. In der Gesamtwertung konnten wir uns gegen Solution 360 auf Platz 2 und factor-a auf Platz 3 durchsetzen.

Die Gespräche während der Awardveranstaltung und auch die Breite der Kategorien zeigen, dass erfolgreicher interaktiver Handel heutzutage eine Menge Aspekte abdecken können muss. Grundlage bleibt eine solide Transaktions- und Shopplattform. Wir freuen uns, dass unser langjähriger Partner Intershop den Abend als Kategoriesieger mit dem Award »Platform / Shop System of the Year« im Arm genießen konnte.

Was wird 2019 außerdem wichtig?

Was wird 2019 außerdem wichtig?

Unsere Mission als »Agency of the Year« heißt für 2019 digitale Kundenbeziehungen zu gestalten.



