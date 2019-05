AR statt Retoure – Erst Füße scannen, dann kaufen [Netzfund]

Online Artikel bestellen, hat viele Vorteile: große Auswahl, wenig Aufwand, schnelle Lieferung, kostenlose Retoure. Was aber leider noch nicht geht, ist beispielsweise Schuhe auch online anzuprobieren. Das führt dazu, dass wir verschiedene Größen ordern und die Schuhe, die nicht passen, wieder zurückschicken. Jeder macht’s und jeden nervt’s. Ganz zu schweigen von dem Schaden, den wir für die Umwelt mit diesem Prozedere anrichten.

Abhilfe – auch für die hohen und teuren Retourenquoten auf Händlerseite – könnte der Einsatz von Augmented Reality schaffen. Nike setzt mit einem neuen Feature in seiner App bereits auf diese Technologie, um die Größer deiner Füße zu scannen und die für dich passenden Schuhgröße zu ermitteln.

Augmented Reality mit Nike Fit

Laut einer Studie von Nike tragen 60 Prozent der Leute Schuhe mit der falschen Größe. Damit das nicht mehr passiert, misst die Nike Fit App die Füße mit Hilfe einer KI millimetergenau und erstellt ein morphologisches Bild. Auch unterschiedlich große Füße werden zum Beispiel erkannt. Der ganze Scan soll nicht länger als eine Minute dauern und das Ergebnis kann im Anschluss im eigenen Account gespeichert werden, sodass ein erneuter Scan in der Zukunft nicht nötig ist.

Die App schlägt dem Nutzer nun direkt Schuhe vor, die ihm gut passen sollten. Auch die unterschiedliche Passung von Schuhen ist kein Problem mehr. Schaut man sich einen bestimmten Schuh im Shop an, wird direkt unter Einbezug, wie der Schuh ausfällt, die richtige Größe angezeigt. Schaut man sich verschiedenen Modelle an, kann es also durchaus sein, dass man unterschiedliche Größen empfohlen bekommt.

Nike plant die Einführung des Features zunächst für Juli in den USA und später auch in Europa. Es bleibt spannend, ob auch andere Marken und Online-Händler diese oder ähnliche Augmented Reality Funktionen implementieren.

Wir bleiben dran. Und halten dich auf dem Laufenden.

