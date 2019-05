CRM-Software auswählen – Anbieter und Systeme im Vergleich [Aktualisiertes Whitepaper]

Die Customer Journey des Kunden von heute und morgen nachzuvollziehen, wird immer komplizierter. Mit der steigenden Anzahl an Touchpoints und Kommunikationskanälen wächst auch die Masse an Kundendaten. Händler und Hersteller müssen den Overload an gesammelten Daten nicht nur meistern, sondern gleichzeitig auch zielgerichtet einsetzen, um sich die Loyalität der Kunden zu sichern.

Längst erlangen Unternehmen diesen Wettbewerbsvorteil jedoch nicht mehr über das reine Angebot ihrer Produkte und Dienstleistungen, über ein Qualitätsversprechen oder den besten Preis. Die nachhaltige Gestaltung digitaler Kundenbeziehungen ist der Schlüssel zum Erfolg. Und dafür bedarf es neben dem richtigen Mindset und klar definierter Ziele der technologischen Unterstützung einer passenden CRM-Lösung.

Doch wie findet man die Software, mit deren Hilfe man die eigenen Unternehmensprozesse mit den Anforderungen der digitalen Transformation gewinnbringend vereinen kann? Die Antwort liefert das aktualisierte Whitepaper »Customer-Relationship-Management-Software auswählen – CRM-Anbieter und -Systeme im Vergleich«.

CRM für ganzheitliche Mehrwerte

Wer Kundenbeziehungen systematisch pflegen, ausbauen und digital gestalten will, muss Mehrwerte schaffen, auf Unternehmens- wie auf Kundenseite. Denn Beziehungen zum Kunden verbessern sich nicht automatisch mit der Einführung einer neuen CRM-Software. Jedes neue System ist nur so gut, wie diejenigen, die es benutzen. Der Einfluss der Mitarbeiter auf den Erfolg der Einführung, Implementierung und Realisierung einer neuen Lösung sollte daher nicht unterschätzt werden.

Sie sind der wichtigste Bestandteil eines jeden Unternehmens-Organismus. Sie definieren, welche Anforderungen ein CRM-System erfüllen muss. Und sie müssen damit umgehen können. Unternehmen sollten also dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter die neue Software nicht nur bedienen können, sondern auch wollen. Sich von alten Prozessen zu lösen, ist schwer genug. Gibt man den Mitarbeitern aber von Anfang an ein Mitspracherecht, sind Motivation und ein gutes Gefühl gegenüber dem neuen System wahrscheinlicher als Ablehnung und damit Ineffektivität.

CRM-Strategy first, Choice second!

Das aktualisierte Whitepaper zeigt, welche Faktoren, Händler, Hersteller und Verlage neben dem Input und dem Mindset der Mitarbeiter unbedingt beachten sollten, bevor es an den tatsächlichen Auswahlprozess einer neuen CRM-Lösung geht.



Wir geben Tipps und Empfehlungen zu interner und externer Recherche, zu Geschäftsprozessen und anderen Auswahlkriterien, die zu einer optimalem, strategischen Vorbereitungsphase gehören sollten, um die CRM-Software zu finden, die tatsächlich zum eigenen Unternehmens passt.

Welche CRM-Anbieter und -Lösungen gibt es am Markt? Worin unterscheiden sie sich und wie findet man darunter die Software, die den individuellen Anforderungen und Zielen gerecht wird? Auch diese Fragen klärt der aktualisierte CRM-Leitfaden.

Wir haben alle relevanten CRM-Player am DACH-Markt in einem direkten Vergleich gegenübergestellt und sie in der brandneuen dotSource Vendor Matrix bewertet.

Im aktuellen Whitepaper »Customer-Relationship-Management-Software auswählen – CRM-Anbieter und -Systeme im Vergleich« findet ihr neben der Gegenüberstellung der Systemanbieter auch eine Vielzahl an konkreten Use Cases für B2C und B2B, einen Exkurs zur DSGVO, aktuelle Zahlen und Fakten zu CRM als Single Point of Truth, der Benchmark On-Premise vs. Cloud, sowie das neu aufgenommene KI-Kapitel. Mit diesen anschaulichen und eindringlichen Ein- und Ausblicken seid ihr bestens gewappnet für alle Phasen einer erfolgreichen CRM-Systemeinführung und damit für die nachhaltige Gestaltung digitaler Kundenbeziehungen.

