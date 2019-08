»Doctolib«: Per App zum Arzttermin [Netzfund]

Terminbuchungen über das Internet sind schon seit Jahren in einigen Branchen Standard. Sie erleichtern die Organisation und sparen uns Zeit, die wir sonst in lästigen Warteschleifen mit noch lästigerer Gute-Laune-Musik verbringen. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis sich auch die geliebte Vereinbarung zum nächsten Arzttermin ins Internet verlagert.

Dürfen wir vorstellen? »Doctolib«. Heute zeigen wir euch, welche Probleme das Start-up löst.

Doctolib: Vom Pain Point zum Business

Doctolib wurde 2013 in Frankreich gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Buchungen für Arzttermine und Krankenhausbesuche zu digitalisieren. Die Idee kam Stanislas Niox-Chateau, einem der Mitgründer, als er sich nach einem Tennisturnier verletzte und daraufhin zahlreiche Ärzte und Kliniken absuchen musste.

Doctolib bietet Vorteile für Patienten und Ärzte

Zugegeben, Doctolib ist nicht das einzige Unternehmen am Markt, jedoch ist es eines der wenigen und dazu noch das bekannteste. Es bietet den über 40 Millionen Nutzern in Europa die Buchung von Arztterminen rund um die Uhr und in Echtzeit. Zudem können Kunden von verschiedenen Features, wie Push-Benachrichtigung vor dem Termin, profitieren. Für die Ärzte lohnt sich die Plattform ebenfalls: Doctolib verringert die Ausfallrate der Termine erheblich und spart so auch den Ärzten Zeit. Des Weiteren können Praxen von Kunden besser gefunden werden und die gewonnene Zeit wird so mitunter auch für den Gewinn wertvoller »Neukunden« umgewandelt.

Trotz der hohen Besucherzahlen europaweit, ist die Nutzerzahl in Deutschland mit zwei Millionen unverhältnismäßig niedrig. Das liegt vor allem am hohen Misstrauen der Deutschen gegenüber Services, die viele persönliche Daten benötigen. Dass die Terminbuchung im Netz stetig an Relevanz gewinnt, steht jedoch außer Frage. Interessant ist zu beobachten, was in Zukunft noch über das Internet buchbar wird…

