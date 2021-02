Digitale Freiheit #5 Service first im Handelskraft.Digital.Business.Talk. mit Steffen Trautwein, TEAG

Digitale Prosumer sind wir. Prosu-was? Wir sind Konsumenten (Consumer), aber eben auch Produzenten (Producer) in der schneller, besser, bequemer Welt voller digitaler Möglichkeiten. Doch nehmen uns Webseiten, Shops und Plattformen wirklich Arbeit ab, oder sind nicht wir Nutzer es, die tagtäglich das tun, was in der analogen Welt Berater und Servicekräfte für uns tun bzw. getan haben?

Gute Webseiten, intuitive Shops und nutzerfreundliche Plattformen stellen diesen Anspruch an sich selbst – sie wollen ein digitales Erlebnis schaffen, das uns Arbeit abnimmt, bequeme Services bietet und Entscheidungen vereinfacht. Was das für das Angebot von erklärungsbedürftigen Dienstleistungen bedeutet, das habe ich mit Steffen Trautwein in Folge #5 des Handelskraft Digital.Business.Talk. Specials Digitale Freiheit besprochen.

Digitale Freiheit #5 mit Steffen Trautwein

Steffen ist nicht nur Innovations- sondern auch zertifizierter UX-Experte. Beste Voraussetzungen, um die Erfahrungen (potenzieller) Kunden so nutzerzentriert und -freundlich, wie möglich zu gestalten. Was Steffen für das Fraunhofer IMW erforscht hat und wie er diese Erfahrungen, sowie sein UX-Know-how in die Tätigkeit als Fachgebietsleiter für Dienstleistungen im B2C Bereich bei TEAG ein- und umsetzt, auch das erzählt er uns im Talk.

Digitale Freiheit durch das Mehr an Service

Warum TEAG und nicht Check 24? Klar, auf den ersten Blick und Klick ist es einfach, auf großen Plattformen schnell und bequem das vermeintlich beste Angebot für einen neuen Energietarif zu bekommen. Da sind sie wieder, die Top 3 der Nutzerfreundlichkeit. Großes Angebot, Preisvergleich, einfacher Kaufabschluss.

Doch: Wer steckt wirklich hinter dem beworbenen Anbieter mit dem besten Preis? Kann ich dem tatsächlich vertrauen und ganz besonders wichtig bei komplexeren Dienstleistungen: Wen rufe ich an, wenn ich ein Problem habe? Eine gute Webseite muss ergo mehr sein als ein Webauftritt. Ein guter Shop mehr als ein Kaufen-Button. Eine gute Plattform mehr als nur ein riesiges Angebot.

It all comes back to Service. Guter Service, der Nutzern nicht nur das richtige Ergebnis im bestmöglichen Erlebnis bietet und ihnen Arbeit abnimmt, sondern vor allem eines tut: Vertrauen schafft. Vertrauen in die richtige Entscheidung. Vertrauen in den richtigen Anbieter.

Logisch: schnell und bequem – gehört auch dazu, definitiv. Das sollte der Standard sein. Doch gerade bei Dienstleistungen mit hohem investiven Charakter geht es um Glaubwürdigkeit. Und das geht vor allem mit Fokus auf den tatsächlichen Kundenbedarf. Gut bzw. das Bessere bedeutet in dem Zusammenhang das Mehr an Kundenservice das Mehr an Expertise bei Beratung und Service.

Digitale Freiheit von der Innovation zum Produkt

Wie TEAG das erreicht und sich so von den großen Plattformen abhebt, das hört ihr im Talk. Erfahrt außerdem, wie es gelingt,

• Inhalte rund um das »Produkt« –Dienstleistungen im Privatkundenbereich – so ausführlich wie möglich, aber auch nur wie nötig zu gestalten

• excel- und offlinebasierte Prozesse in eine neue, skalier- und automatisierbare digitale Welt zu überführen

• mit neuen Dienstleistungen sich in einer wandelnden und zunehmenden servicegeprägten Energiewelt auch gegen neue Wettbewerber aufzustellen

Kurzum: Holt euch ein weiteres Best Practice auf die Ohren, das zeigt, wie ihr digitale Freiheit für euer Unternehmen, eure Mitarbeiter, Partner und Kunden gestaltet, nutzt und lebt.

Digitale Freiheit am 03. und 04. März 2021

Im Panel »Von der Innovation zum Produkt« wird Steffen gemeinsam mit Adrian Thomas (PERI) und Stefan Berberich (Porsche) noch tiefer in den Service-first-Funnel einsteigen – in den Weg von der vielversprechenden Idee zu innovativen Produkten und / oder zu nutzerzentrierten Dienstleistungen, die langfristige Wettbewerbsvorteile sichern.

Seid dabei! Kostenfreie Newbie- und Handelskraft Fan-Tickets gibt es hier.

Wir freuen uns auf euch.