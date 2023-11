Neues Geschäftsjahr, zukunftsfähige Systemlandschaft mit Cloud, Systemmigration & Master Data Management [Webinarreihe]

Um euer Geschäft auch im kommenden Jahr digital zu stärken, braucht ihr smarte Ziele. Wenn ihr also wisst, was ihr im nächsten Jahr erreichen wollt, gilt es im nächsten Schritt zu überprüfen, mit welche Digitalisierungsprojekte ihr den neuen Anforderungen gerecht werdet.

Ansätze dafür gibt es einige: Der Weg in die Cloud, der Wechsel auf eine neue Softwareversion oder die Automatisierung bestehender Prozesse sind Optionen, die intelligent umgesetzt euren Wachstum langfristig sichern.

In den nächsten drei Webinaren erfahrt ihr von unseren Experten daher, welche Möglichkeiten euch Cloudservices, E-Commerce-Feauters, MDM-Systeme und Webservices bieten und wie ihr mit ihnen auch herausfordernde Zeiten erfolgreich meistert.

Datenkultur und Technologie – ein untrennbares Duo

Die Arbeit mit Kennzahlen und Daten hilft euch dabei, eure Maßnahmen zu überprüfen und kontinuierlich anzupassen. Dieses Wissen nützt euch aber nur dann, wenn ihr Anpassungen auch schnell und möglichst aufwandsarm umsetzen könnt.

Flexible Microservicearchitekturen, Cloudlösungen, Versionsupdates und Tools für effizientes Datenmanagement schaffen eine solide technische Basis und machen es euch dennoch möglich, Herausforderungen agil zu begegnen.



Neben neuen Inspirationen und Tipps aus der Praxis habt ihr in jedem Webinar die Chance auf ein kostenfreies Ticket für die Handelskraft Konferenz 2024 »Digitale Metamorphose« in Leipzig.

Einfach, sicher, skalierbar: So gelingt Cloud-Management in der Praxis

Cloud oder nicht Cloud? Das sollte eigentlich keine Frage mehr sein, denn die Vorteile für den Wechsel in eine Cloudumgebung sprechen für sich:

unkomplizierte Nutzung

bedarfsgerechte Optimierung

effizienter Budgeteinsatz

agile Zusammenarbeit

kürzere Entwicklungszyklen

Ob Providerwechsel, Ressourcenmangel oder Innovationsbestrebung – für jede Herausforderung gibt es individuelle Möglichkeiten für den Weg in die Cloud. Welche das sind und worauf ihr bei der Umsetzung achten solltet, erklären euch unser Cloud-Experten im Webinar. Meldet euch jetzt kostenfrei zum Webinar »Einfach, sicher, skalierbar: Learning aus Cloudprojekten für Ihr Business« am 14. November um 11 Uhr an.

4 Use Cases, 4 Anbieter, 1 Lösung: Systemmigration

Wäre unser Leben nicht um einiges einfacher, wenn wir für jede Herausforderung eine Lösung parat hätten?

Zumindest für euer Business ist das die Realität:

Wollt ihr euer Geschäftsmodell erweitern, euch fehlen aber die notwendigen technischen Ressourcen?

Der Support eures Anbieters läuft aus und euch drohen potenzielle Sicherheitsrisiken?

Ihr möchtet von den Vorteilen einer Cloudlösung profitieren, wisst aber nicht, wie ihr dabei vorgeht?

Ihr wollt flexibler auf die Erwartungen eurer Kunden reagieren können?

Die Lösung für all diese Herausforderungen lautet: Systemmigration. Und zwar ganz individuell für eure Businessanforderungen. Welche verschiedenen Möglichkeiten euch die führenden E-Commerce-Anbieter ermöglichen, beantworten euch unsere Commerce-Experten im Webinar »Systemmigration: Ihre aktuellen Optionen im E-Commerce«.

Meldet euch jetzt kostenfrei an, schaut das ganz Webinar live oder erhaltet konkrete News zu eurem Lösungsanbieter:

11:05 –11:12 Uhr: Adobe

11:13-11:21 Uhr: Intershop

11:21 – 11:29 Uhr: SAP

11:29-11:37: Salesforce

Next Level: hyperautomatisiertes Master Data Management

Neue Technologien bieten Optimierungspotenzial. Im Falle von MDM-Systemen sind es Webservices von Anbietern wie Google Maps und ChatGPT die Datenmanagementprozesse hyperautomatisieren, digital vernetzen und somit noch effizienter gestalteten.

Aber was bedeutet das konkret? Wie verändert diese Entwicklung das Datenmanagement, wie ihr es bisher kanntet? Und noch viel wichtiger: Wieso ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ein MDM-System zu implementieren?

Antworten auf diese und alle eure weiteren Fragen erhaltet ihr im Webinar »MDM meets Webservices: Hyperautomatisierte Prozesse für mehr Effizienz« am 21. November ab 11 Uhr. Meldet euch jetzt kostenfrei an und seid live dabei!

Digitale Trends für erfolgreichen Wandel auf der Handelskraft Konferenz 2024

Erfolgreich sind diejenigen Unternehmen, die Wandel als Chance verstehen. Sich neue Ziele zu setzen und die dafür notwendigen technischen Voraussetzungen zu schaffen, ist dabei ein wichtiger Schritt. Auf der Handelskraft Konferenz 2024 am 06. & 07. März zeigen Unternehmen, wie sie ihre Ziele in die Realität umgesetzt haben und welche Learnings sie daraus ziehen konnten.

Tauscht euch mit Menschen aus, die ähnliche Herausforderungen haben. Lernt vielversprechende Trends kennen, die euer Business voranbringen. Sichert euch mit jeder Anmeldung zu unseren Webinaren die Chance auf ein Freiticket für die Handelskraft Konferenz.

Selbstverständlich könnt ihr euch euer Ticket für die Konferenz in Leipzig aber auch so bis zum 30. November im Super-Early-Bird-Tarif sichern!