Zeppelin: Der neue, alte Urlaubsflieger [Netzfund]

Schön anzusehen sind Zeppeline auf jeden Fall, aber wenn es darum geht, damit zu fliegen, bekommt man nach der Vorgeschichte schon mal ein mulmiges Gefühl. Aktuell werden mit Luftschiffen nur streng limitierte Touristenfahrten, wie z.B. bei der Bundesgartenschau in Erfurt, durchgeführt. Die Ticketpreise gingen aufgrund der hohen Nachfrage durch die Decke und lagen bei rund 400€. Doch das könnte sich schon bald ändern, denn sie sind um einiges zukunftstauglicher als normale Flugzeuge.

Zeppelin: Der Changer für den grünen Flugbetrieb

Zukunftstauglicher als normale Flugzeuge? Wie geht das denn? Ganz einfach, Zeppeline sind im Gegensatz zu Flugzeugen sehr leicht. So stoßen sie gerade mal ein Zehntel des Kohlenstoffdioxids eines Passagierflugzeugs aus. Mehrere Unternehmen gehen sogar noch einen Schritt weiter und wollen die Zeppeline elektrifizieren. Vielleicht könnten sie so in Zukunft wieder eine Rolle im Flugverkehr spielen.

Die britische Firma Hybrid Air Vehicles (HAV) machte aus einem ehemaligen Aufklärungsluftschiff des Militärs ein Passagierluftschiff. Der sogenannte Airlander 10 soll mit vier Dieselmotoren bereits bis 2025 in den regulären Flugbetrieb eingesetzt werden. Geplant ist es rund 100 Passagiere bis zu 7.400 Kilometer weit fliegen zu können. Allerdings muss man für einen Flug nach Mallorca schon mal 4 Stunden statt nur einer in Kauf nehmen. An einer Elektrifizierung wird auch schon gearbeitet.

In Russland arbeitet man hingegen an einem runden Luftschiff, was etwas aussieht wie ein Ufo. Dafür sind bis 2024 vier Größen für unterschiedliche Traglasten geplant, welche 250 Km/h schnell fliegen können. So sollen etwas entlegene Gebiete wie Sibirien an andere Landstücke angebunden werden.

Hättet ihr vor ein paar Jahren gedacht, dass Zeppeline mal eine echte Alternative zum Flugzeug werden könnten? Wahrscheinlich nicht, sind wir mal gespannt, ob sie sich in Zukunft durchsetzen können. 😊