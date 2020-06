PIMp your Business: Keine Customer-Experience ohne Product-Experience

E-Commerce steht für Experience-Commerce. Wir wollen was erleben, wenn wir uns im Netz bewegen. Wir wollen nicht mit 08/15 Produktlisten zugeballert werden, sondern persönlich und emotional abgeholt werden. Ohne Content also kein Commerce. Das ist nix Neues. Gutes Content-Marketing sorgt dafür, dass ihr und eure Produkte im Gedächtnis bleiben, dass aus Interessenten Kunden und im Bestfall Fans werden.

Ausgiebig haben wir auch hier auf dem Blog, in unseren Whitepapern, Success Stories und dem Trendbuch schon über Content-Commerce-Strategien berichtet. Neben CMS und Shopsystem UX und Digital-Marketing braucht es für hochwertigen Experience-Commerce auch entsprechende Systeme, über die ihr eure Produkt- und Mediendaten effizient pflegen und im Sinne eurer Kunden ausspielen könnt. Nämlich zur richtigen Zeit auf dem richtigen Kanal.

Daher zeigen wir euch am 16. Juni auf dem »Digital Readiness Virtual Summit«, wie ihr mit dem passenden PIM- und MDM-System aus eurem Produkt-Portfolio eine Product-Experience macht.

PIM- und MDM-Plattformen: Best Practices

Ein Produkt allein macht noch keine erfolgreiche Commerce-Strategie. Selbst die hochwertigsten Produkte, die ihr in eurem Onlineshop anbietet, sind nicht davor gefeit, virtuelle Ladenhüter zu sein. Was es braucht, um euer Angebot auch an die Frau und den Mann zu bringen, ist effektives Datenmanagement rund um eure Produkte, um euch und eure Unternehmensphilosophie, respektive eure Markenidentität.

PIM- und MDM-Systeme unterstützen euch nicht nur dabei, diesen Datenhaushalt auch gewinnbringen zu managen, sondern ersparen euch gleichzeitig vermeidbare, manuelle Aufwände. Zeit, die ihr und eure Mitarbeiter in das investieren könnt, was zählt – die Gestaltung nachhaltig erfolgreicher digitaler Kundenbeziehungen.

14 Jahre Erfahrung im Digital Business, zahlreiche Kundenprojekte und Success Stories haben uns gezeigt, dass Erfolg im E-Commerce keine Übernacht-Angelegenheit ist, dass agile Prozesse und ein enges Miteinander auf Augenhöhe zwischen Agentur, Kunde und Partner step by step, dafür aber stabil und langfristig zum next Level der digitalen Transformation führen.

Auch mit unserem Partner Contentserv haben wir in den vergangenen Jahren diese Erfahrungen gemacht und international agierende Kunden auf ihrem Weg in die digitale Welt begleitet.

In unserer Keynote: »Keine Customer-Experience ohne Product-Experience: digitale Plattformen mit PIM & MDM« erfahrt ihr, auf dem Digital Readiness Virtual Summit von contentserv unter anderem:



inwiefern die vergangenen Wochen für viele Händler und Hersteller ein Gradmesser der digitalen Reife waren

warum Unternehmen, die die PIM- und MDM-Einführung oder -Modernisierung als Anlass zur grundlegenden Aktualisierung der eigenen Systemlandschaft genutzt haben, besser mit Remote-Business zurechtkommen

wie man erfolgreich bestehende Prozesse hinterfragt, optimiert und ablöst

wie man so aus einer Systemlandschaft eine Digital-Experience-Plattform macht

wie ein Multi-Stream-Projekt die Komplexität der Digitalisierung minimieren kann



dotSource Experte Sabrina Bohn, Digital Consultant und Projektmanager im Bereich PIM & MDM Digital Experience Solutions wird das große Ganze mit euch unter die Lupe nehmen. Denn herausragende Commerce-Erlebnisse sind vor allem eines: ganzheitliche Nutzererfahrungen. Multi-Stream für Multidimensionaliät ist also gefragt.

PIM- und MDM-Insights live

Neben dieser On-Demand-Session, die ihr auf dem Contentserv Digital Readiness Virtual Summit von 13.00 bis 17.00 Uhr verfolgen könnt, sind auch unsere PIM und MDM-Experten Tino Machts, Teamlead PIM & MDM Digital Experience Solutions, Martin Mägdefessel, Contentserv-Spezialist und Digital Consultant PIM & MDM Digital Experience Solutions sowie Melanie John, Digital Business Representative im Live-Chat von 08:50 bis 17.00 Uhr für euch da.

Wir freuen uns auf einen spannenden Tag mit euch beim virtuellen Summit von contentserv.

Let’s PIMp your business 😉

Meldet euch hier kostenlos für das Event am 16. Juni an.

Ihr wollt noch mehr über PIM, MDM und DAM erfahren?

Im aktuellen Whitepaper »PIM- und MDM-Software auswählen« erfahrt ihr, welche PIM- und MDM-Lösungen zu welchem Unternehmen passen, findet ihr Details zu den Spezifika und Vorteile beider Systeme und ihrer DAM-Komponente in Krisenzeiten und darüber hinaus.