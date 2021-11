Digital-Enthusiasten werden Digitale Champions: Nach der B2B DMC ist vor der Handelskraft Konferenz

Auf der B2B Digital Masters Convention am 09. & 10. November ging es darum, was B2B Kundinnen und Kunden erwarten, wie Unternehmen das ganze Team beim digitalen Wandel mitnehmen und welche Ansätze für die Entwicklung neuer Produkte und Geschäftsmodelle hilfreich sind.

Neun Vorträge und sechs Masterclasses haben gezeigt: Wer Prozesse optimieren und Kundinnen und Kunden nachhaltig beeindrucken will, setzt auf digitale Lösungen.

Digital-Enthusiasten setzen auf Teamgeist

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen aktiv einbezogen werden, wenn es darum geht, neue Systeme einzuführen und innovative Ideen umzusetzen. Kommunikation steht hierbei an erster Stelle. Kristin Fleer-Follner von Mevaco erklärte auf der #B2BDMC21, dass das Team verstehen muss, wo das Unternehmen hinwill.

Kreative Projektansätze geben Interessierten beispielsweise die Möglichkeit, selbst Ideen zu entwickeln und die Unternehmensvision aktiv mitzugestalten. In ihrem Slot auf der B2BDMC berichtete Claudia Jung von Heidelberger Druckmaschinen, dass es vor allem bei zeitintensiven Vorhaben wichtig ist, die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wertzuschätzen und auch kleine Erfolge zu feiern.

Digital Enthusiasten arbeiten datengetrieben

Kundinnen und Kunden wechseln zwischen online und offline. Sie erwarten einen nahtlosen Übergang der beiden Welten. Das weiß auch Würth und zentralisiert daher alle Daten, um aus KI-basierten Analysen, individuelle Maßnahmen abzuleiten. So können die Touren der Außendienstmitarbeiterinnen und Außendienstmitarbeiter beispielsweise so angepasst werden, dass sie Kundinnen und Kunden direkt besuchen, die soeben ein bestimmtes Produkt in den Online-Warenkorb gelegt haben. Das steigert nicht nur die Kundenloyalität, sondern auch den Sales Erfolg.

Digital-Enthusiasten hören zu

»Man fängt nicht mit einem Marathon an!« Mit dieser Aussage startete Lennart Paul in Tag 2 der B2B DMC. Jeder Erfolg verlangt viel Übung und danach, auch bei Hürden nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen.

So erfordert auch die Entwicklung neuer kundenzentrierter Produkte viel Geduld, Mut und die richtigen Methoden. Durch Befragungen, datengetriebene Arbeit und kurze Sprints gelingt es STIHL, Handwerkeraugen zum Leuchten zu bringen und Kundinnen und Kunden zu Fans zu machen. Und auch das Innovationslabor Zeppelin Lab GmbH testet neue Prototypen ausgiebig, bevor aus Ideen, Produkte und Geschäftsmodelle werden.

Die digitale Transformation ist nach wie vor ein Prozess. Technologien werden sich weiterentwickeln, Trends und neue Entwicklungen werden Nutzerinnen und Nutzer weiter beeinflussen – und zwar alle: seien es Kundinnen und Kunden oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Umso wichtiger ist es, die digitale Transformation nicht nur zu beobachten, sondern aktiv mitzugestalten. Seid daher auch 2022 wieder bei der B2B Digital Masters Convention am 09. Und 10. November dabei.

Oder noch besser: Lasst uns schon am 16. Und 17. März Wiedersehen feiern: Und zwar auf der Handelskraft Konferenz »Digitale Champions«.

