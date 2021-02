Last but not least: Voice & 3D entering #HK2021 [Speaker News]

Noch eine Woche, dann heißt es: Herzlich Willkommen zur Handelskraft Konferenz. Live aus Jena, Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Düsseldorf, Köln, Frankfurt und und und. Wir freuen uns riesig auf zwei spannende und unterhaltsame Tage Digitale Freiheit.

Mit einem fetten Line-up an Speaker:innen, die sich mit uns und mit euch über den Weg zur Lovebrand in B2C und B2B, zu innovationsmotivierten Mitarbeiter:innen und digitaler Kompetenzentwicklung austauschen werden. Ja, der Last Call kam schon. Doch spontan können wir eben auch. Ebenso wie Gunnar Lahmann und Manuel Siskowski – zwei neue #HK2021 Speaker, die der Konferenz nicht nur programmseitig den letzten Schliff geben werden.

Last but not least: Make some VOICE mit Gunnar Lahmann

Marken müssen nicht mehr nur in der Textwelt (ganz oben) auffindbar sein, sondern auch bei der Anfrage über smarte Assistenten. Es ist kein Geheimnis, dass wir zunehmend unsere Stimme nutzen, um alltägliche Aufgaben zu erledigen, aber auch um nach Produkten und Services zu suchen.

Laut einer Studie von Google und Peerless Insights halten es mehr als 60 Prozent der Menschen, die einen Sprachassistenten benutzen, für sehr wahrscheinlich, in naher Zukunft auch über diesen online einzukaufen. Dafür müssen das Produkt bekannt, eine geeignete Zahlungsmethode und Lieferanschrift integriert und der Onlineshop oder die Plattform für Sprachausgabe optimiert sein. Audio ist im voicedominierten Zeitalter also nicht mehr nur ein Medium, das zum Konsum und als Teil der Markenidentität, sondern auch zur Interaktion bereitgestellt werden muss.

inside VOICE bringt CEO Gunnar Lahmann bringt die Erfolgszutaten mit, die für ein Bestehen im Voice-Universum wichtig sind: langjährige Digital Business Erfahrung, sowie ein Background-Trio aus Radio, Digital und Marketing.



Was steckt hinter Voice-Commerce?

Warum spricht gerade jeder darüber?

Wie groß ist der Markt eigentlich?

Welche Chancen ergeben sich als Marke in B2C und B2B?

Antworten und jede Menge Best Practices bringt Gunnar an Tag 1 mit. Der Voice Experte wird euch in seiner Closing-Keynote zeigen, warum ihr euch heute schon mit dem Kanal beschäftigen solltet.

Last but not least: Weniger Müll, mehr Innovation

Traditionsbranche meets Innovationszeitalter. Schwierige Kiste. Fragt man nach der innovativsten Branche oder nach digital Readiness per se, kommt einem die Werkzeugbranche wohl nicht zuerst in den Sinn. Bis jetzt! WIESEMANN 1893 macht’s vor.

Das Traditionsmarke WIESEMANN verzeichnet über hundert Jahre Schmiede- und Werkzeuggeschichte. Mehr noch: Es ist eines der ältesten Unternehmen im Bereich Handwerkzeugherstellung in Deutschland. Soweit zur Tradition.

Doch statt einfach so weiterzumachen wie bisher, erfand sich die Marke komplett neu. Weg vom klassischen mehrstufigen Vertrieb, hin zur Direct to Customer Marke. Gemeinsam mit dem E-Commerce-Spezialist THE FABELHAFT GROUP entstand 2017 so WIESEMANN 1893, die digitale Marke für eine neue Generation von Machern, für die »Creators of Tomorrow«.

Manuel Siskowski, Gründer und Geschäftsführer von WIESEMANN 1893 schaffte es mit der digitalen Werkzeugmarke erst kürzlich in die Top 12 der erfolgreichsten D2C Brands.

Wie schafft man es in die Champions League neben adidas oder Kärcher? Mit weniger Müll und mehr Innovation. In seiner gleichnamigen Keynote wird Manuel Tag 2 der Handelskraft Konferenz abschließen und euch zeigen,



wie ihr eigene Innovationen möglichst schnell und erfolgreich umsetzt,

wie ihr euch damit vom Wettbewerb abhebt,

warum Innovation nicht auf Power Point Slides passiert und Risiken dazugehören.

Last Call for #HK2021 Tickets

Seid dabei, lasst euch inspirieren, habt Spaß und genießt mit uns das ManiFEST für »Digitale Freiheit« am 03. und 04. März 2021.

Ob Newbie oder Handelskraft-Fan – hier warten eure Tickets!