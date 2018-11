Redesign für das Handelskraft Blognetzwerk

Vor sechs Jahren bekam HANDELSKRAFT sein erstes und letztes Redesign. Es war also mehr als an der Zeit, dass auch der dotSource Corporate Blog optisch mit der Zeit geht und so modern wird wie sein Content. Seit 13. November 2018 erstrahlt Handelskraft nun in neuem Design, ist heller, moderner, aufgeräumter und natürlich nutzeroptimiert.

Redesign um des Nutzers Willen

Doch wir haben Handelskraft nicht nur neu gemacht, damit er neu aussieht. Neu hieß für uns auch: Macht es den Lesern einfacher, Artikel zu konsumieren, macht es ihnen einfacher, uns auf allen Kanälen schnell und unkompliziert zu folgen, kurzum: optimiert die Nutzererfahrung.

Und das sind eure Benefits des Handelskraft Redesigns: