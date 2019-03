Netzfund: Samsung Smartphone sagt professioneller Hardware den Kampf an

Ob den Terminkalender, das Festnetztelefon, die Schnappschusskamera oder teilweise den Computer – ein Smartphone ersetzt heute viele Geräte und erleichtert unser aller Leben. Neuerdings unterstützen die kleinen Superrechner auch bei der Produktion von TV-Inhalten oder Musikvideos. Jimmy Fallon´s preisgekrönte »Tonight Show« wurde dafür zu einer Dauerwerbesendung beim amerikanischen TV-Sender NBC.

High-end-Ausrüstung oder Smartphone?

Damit ihr mitreden könnt, beginnen wir mit einem Ausschnitt der letzten »Tonight Show« vom 25.03.2019:

Habt ihr einen Unterschied bemerkt? Die komplette Ausgabe der »Tonight Show« wurde mit einer Smartphone-Kamera aufgenommen – genau genommen mit der eines Samsung Galaxy S10+. Die abendliche Tour durch New York zusammen mit Jimmy Fallon wurde ohne Einsatz von professioneller Hardware begleitet. Das Endprodukt weiß am Ende so zu überzeugen, dass es auf dem amerikanischen Sender NBC gezeigt wurde.

Was Samsung kann, kann Google schon lange

Nicht zum ersten Mal nutzt ein Tech-Gigant diese Werbeform. Vor etwa einem Jahr schaffte es Google allein mit der Kamera ihres Pixel 2 ein komplettes Musikvideo des US-Popstars John Legend aufzunehmen. Einen Unterschied zu herkömmlich gedrehten Videos bemerkt ihr auch hier nicht. Die Single »A Good Night« und das passende Musikvideo könnt ihr hier genießen:

Und für die Nerds unter euch bietet Google auch noch ein Behind-the-Scenes-Video:

Am Ende ist dies eine interessante und zielführende Werbemaßnahme seitens der Tech-Giganten, aber zeigt auch, wie unvorstellbar weit die Technologie in den kleinen Gehäusen vorangeschritten ist.

Hättet ihr diese rasante Entwicklung vor zwölf Jahren so erwartet, als die ersten Smartphones mit Schnappschusskamera massentauglich die Welt erblickten? Was erwartet uns wohl als nächstes?

