Salesforce Basecamp Tour 2019 – Seid dabei!

Die Salesforce Basecamp Tour 2019 macht Halt in Deutschland. Erlebt an sieben verschieden Standorten die grenzenlosen Möglichkeiten der Customer Engagement Plattform von Salesforce. Auf der Salesforce Basecamp Tour lernt ihr in mehr als 35 Sessions, Live-Demos und in der Customer Success Expo nicht nur die Vorzüge von Salesforce kennen, sondern erhascht auch wichtige Erfahrungen aus Projekten anderer Unternehmen.

Auf Hersteller aus dem B2B kommen immer neue Kundenerwartungen zu, und zwar entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die Nachfrage nach individuellen Produkten, anspruchsvollen und ganzheitlichen Services sowie die Erwartungen an ein intensiveres und personalisiertes Kundenerlebnis verändern so die Marketing-, Vertriebs- und Servicemodelle. Die Customer Engagement Plattform von Salesforce bietet die Möglichkeit, diesen Anforderungen gerecht zu werden.

Customer Engagement Plattform hautnah auf der Salesforce Basecamp Tour 2019

Die Salesforce Basecamp Tour macht die Customer Engagement Plattform persönlich erlebbar und zeigt Best Practices. Meldet Euch schnell an, sichert euch eines der letzten kostenlosen Tickets und trefft vor Ort die Salesforce Experten von dotSource.

Auf der Salesforce Basecamp Tour 2019 erfahrt ihr, wie ihr mit den gesteigerten Erwartungen an Marketing, Vertrieb, Service und Commerce umgehen solltet. Neue und bestehende Wettbewerber mit disruptiven Geschäftsmodellen wie Produkt as a Service beschleunigen diese Entwicklung. Unternehmen müssen heute schnell und flexibel handeln, um die Chancen dieser Veränderungen zu nutzen. Die künftigen digitalen Champions überwinden Innovationsrückstände und verbinden Datensilos, um ein kundenorientiertes Geschäftsmodell aufzubauen. Doch wie gelingt das?

Auf der Salesforce Basecamp Tour 2019 lernt ihr die Antwort auf diese Frage kennen: Digitale Plattform. Agil, flexibel und kundenorientiert ist dabei das Motto auf allen Prozess- und Darstellungsebenen. Die Customer Engagement Plattform von Salesforce bietet dank automatisierter, personalisierter und innovativer Kundeninteraktion eine kundenzentrierte End-to-End Lösung für B2B-Unternehmen. Tempo halten ist auch hier von entscheidender Bedeutung: Die Plattform von Saleforce bietet eine hohe Geschwindigkeit bei der Abbildung kundenorientierter Geschäftsmodelle und das bei gleichbleibender Stabilität im Backend.

Customer Engagement Plattform für Marketing, Sales, Service und Commerce

Die Customer Engagement Plattform von Salesforce bietet flexible zukunftsfähige Dienste in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Services und Commerce.

Salesforce und automatisiertes Marketing

Vorgefertigte Customer Journeys erreichen Kontakte zum richtigen Zeitpunkt auf dem richtigen Kanal. Ein automatisches Lead Scoring und Lead Nurturing unterstützt den Vertrieb, sich auf die relevanten Geschäftschancen zu konzentrieren.

Salesforce und kollaborativer Vertrieb

Die eingebaute und kontextbasierte Zusammenarbeit im System ermöglicht, sowohl dem Vertrieb untereinander als auch im Partnervertrieb, das richtige Angebot zu unterbreiten und Geschäftsabschlüsse schneller zu tätigen.

Salesforce und smartes Verkaufen

Der B2B Onlineshop schafft neue und personalisierte Einkaufserlebnisse. Dies ermöglicht eine nahtlose Interaktion mit allen anderen Vertriebskanälen. Kunden bzw. Partner können sich so intuitiv maßgeschneiderte Angebote selbst zusammenzustellen.

Salesforce und Omnichannel Service

Die nahtlose Integration aller Kommunikationskanäle und Field Service Module ermöglichen einen auf den Kunden zugeschnittenen Support. Eine integrierte Wissensdatenbank und intelligente Servicekanäle wie Chatbots reduzieren die Serviceaufwendungen enorm.

Die Salesforce Basecamp Tour startet in Mainz

Vom 12. März bis 27. August könnt ihr die Salesforce Basecamp Tour an einem Standort eurer Wahl in Deutschland kostenlos besuchen. Die Salesforce Basecamp Tour macht Halt in:

Am 12.03.2019 in Mainz

Am 29.03.2019 in Stuttgart

Am 03.04.2019 in Nürnberg

Am 07.05.2019 in München

Am 22.05.2019 in Berlin

Am 18.06.2019 in Düsseldorf

Am 27.08.2019 in Hamburg

Alle Veranstaltungen der Salesforce Basecamp Tour sind ähnlich aufgebaut. Nach einem »Battle« von zwei Experten-Teams um die beste Lösung für eine reale digitale Herausforderung folgt die Keynote mit jeweils einem besonderen Speaker. Nach einem weiterem »Battle« folgen spezielle Sessions mit zukunftsweisenden Themen wie:

» Von 0 auf Trailblazer: Alle Basics – von Cloud Computing bis hin zur Salesforce Platform«

Alle Basics – von Cloud Computing bis hin zur Salesforce Platform« » Salesforce für den Vertrieb – Deep Dive: Hochwertige Leads durch B2B Marketingautomatisierung. Schnellere Geschäftsabschlüsse durch automatisierte Angebotserstellung«

Hochwertige Leads durch B2B Marketingautomatisierung. Schnellere Geschäftsabschlüsse durch automatisierte Angebotserstellung« » Success Cloud: Wie Sie Salesforce optimal nutzen – von der Implementierung bis zur Transformation«

Wie Sie Salesforce optimal nutzen – von der Implementierung bis zur Transformation« » Salesforce für Manufacturing und Automotive: Die Customer Experience als entscheidender USP«

Die Customer Experience als entscheidender USP« » Salesforce für den Service: Kundenerwartungen übertreffen – mit personalisiertem Service über alle Kanäle«

Kundenerwartungen übertreffen – mit personalisiertem Service über alle Kanäle« »Salesforce für Retail: Kaufentscheidungen beschleunigen mit personalisierten Customer Journeys«

Kaufentscheidungen beschleunigen mit personalisierten Customer Journeys« » Salesforce für Commerce: Wie agil ist Ihr Unternehmen wirklich, um die Erwartungen Ihrer Shopper zu erfüllen?«

Wie agil ist Ihr Unternehmen wirklich, um die Erwartungen Ihrer Shopper zu erfüllen?« »Salesforce für IT: Alles was Sie brauchen, um schnell und einfach Apps zu erstellen«

Im Anschluss folgt eine entspannte Networking Party, um den erfolgreichen Salesforce Basecamp Tag locker ausklingen zulassen und wichtige Gespräche unter Kollegen zu führen.

Trefft unsere Plattform-Experten auf der Salesforce Basecamp Tour 2019

Sowohl beim Auftakt in Mainz als auch bei drei weiteren Terminen (Stuttgart, Berlin und Düsseldorf) sind unsere erfahrenden Salesforce Experten als Gold Partner bei der Salesforce Basecamp Tour vor Ort. Erfahrt mehr über die endlosen Möglichkeiten der Customer Engagement Plattform von Salesforce und blickt tiefer in die Bereiche Sales, Service, Marketing und Analytcis. Dank des Know-how unserer Spezialisten aus erfolgreich umgesetzten Projekten könnt ihr noch mehr über die Möglichkeiten von Salesforce erfahren und erste Ansätze zur Implementierung in euer Unternehmen diskutieren.

Wir freuen uns, euch bei unserem Partner Salesforce zu begrüßen und unsere Vision persönlich und mit Best Practices erlebbar zu machen. Ihr könnt hier einen Termin vereinbaren oder spontan an unserem Stand in Mainz, Stuttgart, Berlin oder Düsseldorf vorbeikommen. Wir unterstützen euch gern bei der Gestaltung eurer digitalen Kundenbeziehungen.

