Künstliche Intelligenz in der Marketing-Automation: Intelligente Tools smart einsetzen

KI-basierte Technologien haben inzwischen großen Einfluss auf nahezu alle Bereiche und Handlungen des täglichen Lebens. Kunden werden quasi zur Bequemlichkeit erzogen und sind längst daran gewöhnt, dass das Internet schon vor ihnen weiß, was sie wollen. Auf diesen Trend können Unternehmen auch mit Hilfe von Marketing-Automation-Systemen reagieren.

Künstliche Intelligenz: Kundenwünsche frühzeitig erkennen

Bis dato ist die künstliche Intelligenz der Tools zwar ein reiner Machine-Learning-Algorithmus, dennoch können Marketingmaßnahmen unter Verwendung von KI noch spezifischer und individueller auf Nutzer ausgerichtet werden. Ob E-Mail-Marketing oder Social Media – Predictive Analytics in Kombination mit Next-Best-Action-Empfehlungen sorgen im Marketing dafür, Kampagnen und Content noch besser und effizienter, sprich zur passenden Zeit über den richtigen Kanal an Zielgruppen und deren Verhalten anzupassen. Social Listening unterstützt Unternehmen außerdem dabei, soziale Netzwerke nach Aussagen über die eigene Marke oder das Unternehmen zu filtern, um den Kunden und seine Erwartungen noch besser zu verstehen und diesen gerecht zu werden. KI-basiertes Lead-Scoring ist zudem in der Lage, Conversion-Rates vorauszusagen und bietet Marketern so die Möglichkeit, sich auf die vielversprechendsten Kunden zu konzentrieren.

Künstliche Intelligenz: In der Zukunft liegt großes Potenzial

Softwarehersteller wie Salesforce, SAP und IBM haben ihre KIs weiterentwickelt und in ihre Angebote integriert. Sie sorgen für ein genaues Tracking und effiziente Datenverarbeitung, aber auch für personalisierte Erlebnisse und Echtzeit-Kommunikation. Wie die Studie des BVDW zur Business Relevanz Künstlicher Intelligenz zeigt, wird das Potential von KI jedoch weder im Marketing noch in anderen Unternehmensbereichen voll ausgeschöpft. KI-gesteuerte Lösungen zu verstehen, sowie Erfahrungen und Erkenntnisse über ihre Einsatzgebiete zu sammeln, gehört daher auch zu den To Dos für erfolgreiches Marketing.

Marketing-Automation-Whitepaper jetzt kostenlos downloaden

Nun weiß man, welche Vorteile und Möglichkeiten künstliche Intelligenz in Verbindung mit Marketing-Automation-Systemen bringt. Mit diesem Wissen kann nun besser entschieden werden:

Ist der Einsatz von KI in unserem Unternehmen sinnvoll?

Welches Marketing-Automation-System hat die, für uns, beste KI?

Welche Prozesse können wir durch KI optimieren?

Mehr zum Thema künstliche Intelligenz und Marketing-Automation-Systeme im Allgemeinen, erfahrt ihr in unserem brandaktuellen Whitepaper.

