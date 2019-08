Marketing-Automation endet nicht beim Kaufabschluss – Tools und Systeme zwischen Mythos und Realität

Hervorragend, es gibt Tools, die all das machen, was man braucht, um Kunden zur richtigen Zeit, mit den richtigen Inhalten zu erreichen, und das auch noch automatisiert. Ja, die gibt es. Aber jedes Tool ist nur so gut, wie diejenigen, die es (zu) benutzen (wissen). Alle Unternehmen und Entscheider, die einen ersten Einblick in die Möglichkeiten der Marketing-Automatisierung gewinnen wollen oder bereits im Begriff sind, ein Marketing-Automation-System (MAS) einzuführen, sollten sich von den Mythen rund um Marketing-Automation verabschieden. Welche das sind und wie man aus der Realität erfolgreiche Unternehmenspraxis macht, möchten wir euch heute kurz vorstellen.

Marketing-Automation-Mythen

es funktioniert nur für E-Mail-Marketing

es löst alle Marketing-Probleme

es bereitet schlechte Daten auf

es ist zeitsparend, da alles automatisiert läuft

es ist erledigt, sobald der Kauf zum Abschluss kommt

Marketing-Automation: Die nötigen Grundlagen schaffen

E-Mail-Marketing ist nur eine Teildisziplin von Marketing-Automation. MAS unterstützen darüber hinaus dabei, Marketing-, Vertriebs- und Service-Prozesse zu automatisieren, um so eine effizientere, personalisierte Ansprache von potenziellen und bestehenden Kunden über alle Kanäle hinweg zu gewährleisten. Mit Hilfe von Marketing-Automation-Systemen kann man den Erfolg einzelner Marketingmaßnahmen messen, analysieren und darauf reagieren.

Die Automatisierung von Unternehmensprozessen kann also dabei unterstützen, Marketing-Probleme zu lösen, wenn man die nötigen Grundlagen dafür schafft. Denn wie jedes andere System, führen auch MAS nur zum Erfolg, wenn die Mentalität und Prozesse im Unternehmen rund um diese Systeme funktionieren. Automatisierung kann dazu beitragen, Zeiten und Ressourcen effizienter zu verteilen, sie verschafft aber nicht mehr (Frei)Zeit. Jeder noch so automatisierte Ablauf muss dennoch kontinuierlich gepflegt, überprüft, dokumentiert und gegebenenfalls angepasst werden, auch – wenn nicht sogar erst recht – nach Kaufabschluss.

Wenn man nun weiß, welche Mythen rund um Marketing-Automation-Systeme kursieren und was sie tatsächlich leisten können, gilt es, diese Theorie in erfolgreiche Unternehmenspraxis umzusetzen.

Dazu ist es entscheidend, dass man sich mit folgenden Punkten auseinandersetzt:

Eignet sich Marketing-Automation für das eigene Unternehmen?

Wie gestaltet man einen optimalen Systemauswahlprozess?

Wie kann man Marketing-Automation für Aktivitäten im B2B und B2C einsetzen?

