DHL nutzt jetzt Touristenbusse zur Paketverteilung [Netzfund]

Busse, oder? Früher haben sie uns von A nach B gebracht. Heute bringen sie uns Pakete. Mit dem heutigen Black Friday – der zur Black Week mutiert ist – startet das große Bestellchaos des Jahres: Auch in der Vorweihnachtszeit werden dabei nicht alle Pakete direkt zugestellt und behalten, sondern es warten viele Pakete in Postfilialen oder es werden Retouren über diese versendet. Schwierig in der aktuellen Zeit. Um überfüllte Postfilialen zu vermeiden, testet DHL deswegen in Berlin mobile Paketshops in Form von Bussen.

DHL: Gestern Stadtrundfahrt heute Paket-Bus

Über diese Busse können im Berliner Stadtgebiet an insgesamt 10 Standorten Pakete abgeholt und versendet werden. Zum Einsatz kommen Busse, die einst Stadtrundfahrten mit Touristen machten. Nun im DHL Design lackiert, erkennt man die gelben Post-Busse auch direkt. Sie haben einen festen Standort und dienen als Paketlager – die Kunden werden im Freien an einem Tresen vor dem Bus bedient. Praktisch und Corona-konform!

DHL: Die neuen gelben Engel

Das Pilotprojekt ist zunächst auf die Bundeshauptstadt begrenzt. Die Standorte der Busse finden die Kunden ganz leicht über die Standortsuche von DHL: Seit Ende letzter Woche sind insgesamt zehn Busse im Berliner Stadtgebiet im Einsatz, sie versorgen ein Einzugsgebiet von rund 250.000 Menschen.

Die Idee war André Dreyer gekommen, dem Berliner Vertriebsleiter der Post, als er den öffentlichen Nahverkehr beobachtete. Da dieses Jahr in der Vorweihnachtszeit 420 Millionen Sendungen deutschlandweit und somit ein Bestellzuwachs von 15 bis 20 Prozent erwartet werden, die Pandemie zugleich mehr Abstände in den Warteschlangen nötig macht, musste sich DHL was einfallen lassen, um Logistik, Kundenzufriedenheit und Gesundheitskonzepte gleichermaßen zu stärken. Wir finden: coole Idee! Und hoffen für die DHL-Mitarbeiter vor dem Bus zugleich, dass es nicht allzu kalt wird in den kommenden Wochen.