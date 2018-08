Auf die richtigen Zutaten kommt es an: Content-Commerce als Erfolgsrezept

»One size fits all« ist endgültig aus den How Tos im Online Business gestrichen. Soll heißen: Allgemeingültige Erfolgsrezepte gibt es im hart umkämpften digitalen Wettbewerb nicht mehr. Strategien und Konzepte sollten im Bestfall also so individuell sein, wie die Nutzer digitaler Angebote selbst. Unternehmen muss es gleichzeitig gelingen, sich unikal mit noch stärkeren USPs auf dem Markt zu platzieren. Diese Dynamik reist wiederum auch den Kunden und seine Vorstellungen vom idealen Einkaufserlebnis mit. Doch wie lässt sich diese Theorie in erfolgreiche digitale Praxis umsetzen? Content-Commerce kann die Lösung sein, um dem Kunden gerecht zu werden UND sich vom Wettbewerb abzuheben.

Man nehme:

Marken-Loyalität

Unterhaltsamer und qualitativ hochwertiger Content macht User zu Fans eines digitalen Angebots. Emotionalisierende Erlebniswelten stärken die Marke und helfen dabei, dass sie sich im Wettbewerb abhebt. Der Kunde fühlt sich in seinem Bedürfnis verstanden und ist für wertvolle Inspiration und Anregungen dankbar.

Vertrauen in die Marke

Neben einem hohen Informations- und Unterhaltungswert hat Content noch einen weiteren nicht zu unterschätzenden Effekt: Er schafft Vertrauen in die Marke. Kaufentscheidungen werden oftmals aus dem Bauch heraus getroffen. Ein gestärktes Vertrauen unterstützt ein positives Bauchgefühl beim Kauf. Besonders überzeugend sind dabei Inhalte, die die fachliche Kompetenz unterstreichen und den Anbieter als verlässlichen Partner darstellen.

Google-Ranking

Content, der Mehrwert bietet, wird durch die Suchmaschinen ­Algorithmen positiver bewertet, was zu einem besseren Ranking in den Suchergebnissen und somit zu mehr Sichtbarkeit und Traffic führt. Content, der Besucher anzieht, sorgt dafür, dass Webshop, Plattform und Co. in Suchmaschinen als relevante Adresse wahrgenommen werden.

Conversion-Rate

Damit aus Besuchern auch Käufer werden, ist es hilfreich, wenn sich der Nutzer möglichst lange auf den Seiten aufhält. Dies erhöht wiederum die Chance, dass er sich zum Kauf entschließt. Interessanter Content, der zum Beispiel Zusatzinformationen und Testberichte liefert, hilft dem Kunden bei seiner Kaufentscheidung. Und ein zufriedener Kunde steigert Conversion und Umsatz.

Allgemeingültige Erfolgsrezepte: Nein, Erfolgszutaten: Ja.

Nicht nur Content, sondern Customer is (and will stay) King. Diese Maxime sollte in keinem noch so individuellen Rezept fehlen. Gemischt mit der passenden Content-Commerce Strategie und einer ordentlichen Prise USP kann so die Basis für nachhaltigen Erfolg im Online-Geschäft gelegt werden.

Denn Kunden suchen im Netz vor allem nach neuen Ideen. Dabei stöbern sie weniger nach konkreten Produkten, als vielmehr nach Informationen, Beratung, Tipps und Inspirationen. Genau hier sollten Marken, Händler oder Hersteller ansetzen, Produkte mit relevanten, kontextbezogenen Inhalten verknüpfen, der Zielgruppe echte Mehrwerte bieten und dafür sorgen, dass Marke und Produkt dem Kunden bereits an einem sehr frühen Punkt seiner Customer Journey präsent sind.

Um Content-Commerce gewinnbringend umzusetzen, bedarf es dabei hochwertiger, inspirierender Inhalte auf Basis einer durchdachten Content-Strategie. Dieses Rezept wird aber nur gelingen, wenn auch die richtigen »Utensilien« verfügbar sind, sprich der Rahmen aus Inhalt, System und Technik funktioniert.

In unserem neuen Whitepaper »Content-Commerce. Mit wertvollen Inhalten aus CMS und Shopsystem die Marke stärken« zeigen wir anhand verschiedener Use-Cases, wie Marken, Händler und Hersteller Content-Commerce für sich nutzen können, um sich im hart umkämpften digitalen Wettbewerb kundenzentriert und damit nachhaltig erfolgreich zu platzieren.

Hier könnt ihr das neue Whitepaper kostenlos herunterladen.

