Handelskraft 2018 – Unser unglaubliches Jahr in Zahlen

2018 – Das waren zwölf erfolgreiche Monate, 52 optimistische Wochen, 365 produktive Tage, 8.760 dynamische Stunden, 525.600 inspirierende Minuten, 31.536.000 digitale Sekunden. Dieses tolle einzigartige Jahr, in dem wir in die TOP-30 der stärksten Corporate-Blogs im DACH-Raum aufgestiegen sind, möchten wir mit euch zusammen Revue passieren lassen.

Unsere Leser

Wir haben Euch ein wenig unter die Lupe genommen, um herauszufinden, wer ihr eigentlich seid. Der typische Handelskraft-Leser 2018 ist männlich und zwischen 25 und 34 Jahre jung. Er liest am liebsten auf seinem Desktop-PC in Berlin. Und erkennt ihr euch wieder?

Was? Noch nicht genug Zahlen und Fakten? Dann haben wir hier noch ein paar mehr:

Beliebtester Browser: Chrome

Beliebtestes Betriebssystem: Windows

Beliebteste Bildschirmauflösung: 1920×1080

Zweitbeliebteste Handymarke: Samsung

Zweitbeliebteste Bildschirmauflösung: 360×640

Unser Redesign

Kennt ihr noch dieses Design unseres Handelskraft-Blogs?

Dann seid ihr einer oder eine unserer vielen langjährigen Handelskraft-Leser. Vor sechs Jahren erhielt unser Blog sein erstes und letztes Redesign. Das ist eine halbe Ewigkeit, oder? Deshalb musste am 13. November 2018 ein neues, frisches und vor allem modernes Design her. Selbst wir Handelskraft-Autoren bekommen von diesem Anblick nicht genug. Ihr wollt mehr Details? Dann schaut auf unseren Beitrag Redesign für das Handelskraft Blognetzwerk.

Unser Content

Artikel

Das Herzstück unseres Blog sind natürlich unsere Artikel. Insgesamt wurden in diesem Jahr 354 spannende und informative Handelskraft-Artikel veröffentlicht. Wir haben für euch die TOP 5 der meistgeklickten Beiträge zusammengestellt:

1. 20 Jahre Google: SEO für immer und ewig?

2. Kommt man durch agiles Projektmanagement schneller und günstiger ans Ziel?

3. Wie sieht die Zukunft der Sprachassistenten aus? [5 Lesetipps]

4. Gartner: Die wichtigsten strategischen Tech-Trends für 2018

5. dotSource ist Top 10 Commerce-Agentur! [Internetagentur-Ranking]

Und ist euer Favorit auch dabei? Sehr beliebt sind auch unsere wöchentlichen Netzfund-Artikel. Hier schauen wir über den Tellerrand und berichten über spektakuläre Funde im Internet.

Auch bei den Netzfund-Artikeln hat sich ein klarer Primus herauskristallisiert: Kleines Notebook ganz groß

Manche Themen lassen sich einfach nicht in einem Artikel abarbeiten. Sie sind zu komplex und verdienen mehr Aufmerksamkeit. Deshalb entstanden in diesem Jahr wieder zahlreiche aufregende Artikelserien.

20 Jahre Google

Digitale Plattformen

Content-Strategie

UX- und Conversion-Optimierung

Whitepaper

Unser Wissen und Know-how über aktuelle digitale Trendthemen geben wir seit Jahren nicht nur in unserem Handelskraft-Blog weiter. Auch in unseren zahlreichen Whitepapern vermitteln wir unser fundiertes Fachwissen aus jahrelanger Praxiserfahrung. Insgesamt vier neue Whitepaper erblickten im Jahr 2018 das Licht der Welt.

Aber auch vier etablierte Whitepaper erhielten eine nötige Generalüberholung, um einer schnelllebigen Welt voller Veränderungen gerecht zu werden.

Video

Manche Themen lassen sich visuell einfach besser darstellen. Deshalb war unsere Video-Redaktion auch 2018 wieder außerordentlich fleißig und hat auf den Punkt 40 inspirierende Videos produziert.

Hipster Hacker Hustler | Developer-Jobs @ dotSource from dotSource GmbH | Digitalagentur on Vimeo.

Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt unsere »Hipster Hacker Hustler«-Reihe. Vom Schülerpraktikanten bis zum Senior Projektmanager suchen wir sympathische Menschen mit guten Ideen, die unsere Digitalagentur weiter nach vorne bringen. Habt ihr euch schon beworben?

dotSource 360 Grad experience from dotSource GmbH | Digitalagentur on Vimeo.

Wir schreiben nicht nur tagtäglich über digitale Trends, sondern wir leben diese auch! Ein Trend in diesem Jahr waren 360 Grad Videos. Anlässlich unseres zwölften Geburtstags haben wir diesen Trend selbst umgesetzt und ein passendes Video unserer Bürolandschaft produziert.

dotSource Research | Outtakes from dotSource GmbH | Digitalagentur on Vimeo.

Dieses Video zaubert jedem ein Lachen ins Gesicht. Selbst unsere dotSource-Digitalexperten sind nicht gefeit vor rhethorischen Aussetzern, Versprechern und Lachanfällen. Hier seht ihr, welche Szenen es aus gutem Grund nicht in unsere Videos geschafft haben.

Damit ihr all unsere Videos zukünftig nicht verpasst, legen wir euch ans Herz unseren Kanal zu abonnieren.

Podcast

Der Handelskraft Digital Business Talk hat sich zu einem absoluten Erfolgsformat entwickelt. Handelskraft-Autor und Digital Evangelist Oliver Kling lädt zum Gespräch. Immer im Fokus stehen aktuelle Entwicklungen im Onlinehandel, egal ob Onlinemarketing, Onlinevertrieb oder Onlineservices. Die spannende Gespräche gibt es im passenden Hosentaschen-Format, also als Podcast.

Bis jetzt warten drei Digital Business Talks auf Soundcloud auf eure Ohren.

Unsere Events

Handelskraft 2018 | Roundtable »Content Commerce« from dotSource GmbH | Digitalagentur on Vimeo.

Wir waren mit unserem Handelskraft Digital-Frühstück in Berlin, Stuttgart, Düsseldorf, Köln und Zürich zu Gast. Die Handelskraft Konferenz 2018 machte in diesem Jahr halt in der BMW Welt in München. So haben wir mehr als 300 Leser von euch persönlich erreicht. Auch 2019 möchten wir euch wieder zur Handelskraft Konferenz einladen. Diesmal sind wir in der Klassikstadt Frankfurt. Noch keine Tickets? Dann könnt ihr euch hier Tickets sichern.

Dieses Jahr haben wir nicht nur diverse Events bei euch vor Ort veranstaltet, sondern wir waren auch direkt bei euch zu Hause oder im Büro. In insgesamt neun Webinaren haben unsere Digital-Experten ihr Know-how an euch weitergegeben.

Schon am 31. Januar 2019 halten Oliver Kling, Digital Business Analyst, und Benjamin Eckhardt, Digital Business Representative der dotSource GmbH, das nächste Webinar zum Thema »Kundenbeziehungen digital gestalten. Commerce-Trends 2019 für Handel und Industrie.«

Unser Dank

Das war unser Handelskraft-Jahr in Zahlen. Auch 2019 erwartet euch inspirierender Content in all unseren verschiedenen Formaten. Egal ob Handelskraft-Artikel, Whitepaper, Video, Podcast oder auf unseren Events: Wir werden das Gaspedal durchdrücken, um euch weiterhin qualitativ hochwertigen Content zu bieten.

Damit euer Trendbarometer über die Feiertage nicht absinkt, gibt euch Digital Evangelist Oliver Kling alle relevanten Digital-Trends mit.

Diese Trends bestimmen 2019 das Digital Business | dotSource Research from dotSource GmbH | Digitalagentur on Vimeo.

Noch mehr Trends und aktuelle Entwicklungen gibt es in unserem brandneuen Trendbuch »Digitale DNA«, das hier kostenlos vorbestellt werden kann.

Bis dahin wünschen wir – Oli, Luise, Nico, Franzi, Sara und Christian – allen Lesern einen kreativen Start ins neue Jahr 2019!