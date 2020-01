Der Beginn eines neuen Jahres ist ein fantastisches Ereignis und wahrscheinlich hat der eine oder andere Neujahrswünsche für das Jahr 2020 geäußert und eigene Vorsätze gefasst. Ob man nun mehr Sport treiben, gesünder essen oder aus der Komfortzone ausbrechen will, für alles gibt es eine Lösung. Aber wie soll man das anstellen?

Zumindest für letzteres hätten wir eine Möglichkeit. Man muss ja nicht immer auf den altbekannten E-Commerce-Giganten herumsurfen und shoppen, sondern vielleicht auch mal neues entdecken.

Back to Business – 15 innovative Onlineshops:

Und genau dabei können wir dich unterstützen, denn wir haben ein paar innovative E-Commerce-Start-ups herausgesucht, die sich in ihrer Nische 2019 durchsetzen konnten.

1. Blue Apron:

»Blue Apron« hilft euch, eure Mahlzeiten mal anders zu genießen. Der amerikanische Online-Einzelhändler revolutioniert das Heraussuchen von Rezepten und kaufen der Zutaten, denn beides bekommt man direkt vor die Haustür geschickt.

2. Huckberry:

»Huckberry« ein Onlineshop und Journal zugleich und macht den Klamotten-Einkauf zu einem völlig neuen Erlebnis. Wie sich Huckberry von anderen Fashion-Shops unterscheidet, müsst ihr aber selbst herausfinden.

3. Chubbies:

Hierbei dreht sich alles rund um kurze Shorts für die warme Jahreszeit. Ob nun Retrostyle oder ganz normal, für jeden ist etwas dabei.

4. Beardbrand:

»Beardbrand« – Der Name ist Programm. Hier findet ihr die Spezialisten für eure Behaarung. Ob nun Bart, Haare oder Körper, ihr werdet dort finden wonach ihr sucht.

5. Frank Body:

Die natürliche Art und Weise seinem Gesicht und Körper etwas Gutes zu tun. Das australische E-Commerce-Unternehmen zeigt das wahre Gesicht von Hautpflegeprodukten.

6. The Goulet Pen:

Richtig zu schreiben, am besten wie damals mit Feder und Tinte oder dem Füller, rückt mittlerweile immer mehr in den Hintergrund. Damit das nicht verlernt wird, bzw. die Freude am Schreiben per Hand wieder zurückgewonnen wird, stellt euch »The Goulet Pen« alles was dafür gebraucht wird, zur Verfügung.

7. SurfStitch:

Alles was das Surfer Herz begehrt, findet ihr bei »SurfStitch«. Egal ob das Board oder die nötigen Accessoires.

8. Myntra:

Wer versteht den indischen Klamottenstyle besser als die Inder selbst? Der indische Onlineshop »Myntra« präsentiert euch deren Kultur in Form von Klamotten und lässt euch neues entdecken.

9. Temple & Webster:

Für eure Möbel braucht ihr ab sofort nicht mehr in die Läden fahren, sondern werdet einfach über »Temple&Webster« von ihnen begeistert.

10. REI:

Für alle Outdoor-Begeisterten gibt es hier nun den Experten für deren Kleidung. Ob nun neu oder gebraucht, du findest dort für jede Art Outdoor-Betätigung die passenden Klamotten.

11. Blue Bottle:

Kaffee-Liebhaber aufgepasst! Findet heraus, welcher Kaffee euch besonders schmeckt und zu euch passt. »Blue Bottle« hilft euch dabei und zeigt euch, wie Kaffee aus aller Welt schmecken kann.

12. The Goods Tube:

Wer 2019 nicht das richtige Geschenk gefunden hat und dieses Jahr alles richtig machen will, der schaut sich mal bei »TheGoodsTube« um. Ihr werdet hier ganz sicher was finden!

13. Shinesty:

Für alle Buntvögel, die aus der Masse herausstechen wollen, bei »Shinesty« findet ihr garantiert das nächste Outfit, um der Hingucker schlecht hin zu sein. Egal wie bunt oder extravagant, für jeden ist hier was dabei.

14. FAIR:

Wer auf Fairtrade achtet und trotzdem die ein oder andere Spirituose genießen möchte, der ist bei »FAIR« genau richtig. Handcrafted Wine & Spirits findet ihr hier für jeden Anlass und Geschmack.

15. budgy smuggler:

Die Weihnachtszeit ist so gut wie vorbei und eigentlich könnte man sich doch schon auf die Sommerzeit vorbereiten, oder nicht? Bei »budgy smuggler« findet ihr zumindest schon einmal eure perfekte Schwimmhose. Egal ob ihr sie euch aussucht oder selbst designed, alles ist möglich.