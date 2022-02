Trends für Industrie und Handel 2022 [Webinar]

Datengetrieben, nachhaltig, hybrid. Sucht man nach Eigenschaften digitaler Champions, dann sind es diese drei. Unternehmen, die ihre Reichweite und Umsätze erhöhen, Aufwände minimieren und Produktivität maximieren wollen, setzen auf Data-Driven Business, Nachhaltige Geschäftsmodelle und hybride Lösungen. Doch was heißt das denn? Setzen auf?

Wie gelingt datengetriebenes Arbeiten, nachhaltiges Wirtschaften und hybrides Handeln? Wie nutzt man Trends, um daraus erfolgreiches Business zu machen?

Antworten gibt es am 16. Februar ab 10.00 Uhr im Webinar: »Trends für Industrie und Handel 2022 – So werdet ihr zum digitalen Champion!« Meldet euch jetzt kostenfrei an!



Trends, die skalieren

196 Seiten zählt das aktuelle Trendbuch Handelskraft 2022 Digitale Champions. Viel Platz für sehr viele Trends. Alle haben ihre Berechtigung. Aber easy: Nicht alle und alles müsst und solltet ihr instant über eure Prozesse stülpen.

Wichtig ist: Trends analysieren, offen sein gegenüber neuen Themen, testen, wo es sich aus wirtschaftlicher Sicht auch lohnt.

Trends, Analysen, Klartext

Oli und ich werden am 16. Februar mit euch ganz offen über diese Themen sprechen. Wir haben uns dafür drei der wichtigsten Business-Trends für Industrie und Handel auf die Agenda gesetzt. Nutzt die Gelegenheit, euch mit euren Branchenkolleginnen und -kollegen auszutauschen und zu vernetzen. Werdet eure Fragen los. Nehmt Wissen mit und macht Business draus.

Trends für Industrie und Handel: Jetzt kostenfrei zum Webinar anmelden!

Im Webinar »Trends für Industrie und Handel 2022« werden wir mit euch besprechen, was ihr in euren Unternehmen, mit euren Teams und in eurer Zusammenarbeit tun könnt, um datengetrieben, nachhaltig und hybrid auch zu euren Eigenschaften zu machen.

Meldet euch jetzt kostenfrei zum Webinar am 16. Februar an und werdet digitaler Champion 2022.