Progressive Web Apps – Die Zukunft von Mobile Apps? [Webinar]

Trends wie sprechende Musikboxen und sich seltsam human bewegende Roboter erhalten derzeit wohl die größte Aufmerksamkeit. Es gibt aber durchaus noch mehr: Entwickelt Google doch gerade mit an einer Technologie, die die Art und Weise, wie wir auf das Internet zugreifen, für immer verändern könnte. In unserem nächsten Webinar »Progressive Web Apps – Die Zukunft von Mobile Apps?« werden wir am 04. September auf diese Innovation eingehen. Dabei erkläutern unsere Experten Sebastian Klein und André Wolf, was Progressive Web Apps sind, was sie leisten und welche Rolle sie perspektivisch für die heutige Form bestehender App Stores spielen könn(t)en.

Das Ende aller App Stores?

Eine Progressive Web App ist eine Website, die viel mit einer mobilen App gemein hat. So kann man auch offline auf diese Arten der Websites zugreifen. Zudem können PWAs, ähnlich wie herkömmliche Apps, dem Homescreen hinzugefügt werden. Anders als bei herkömmlichen Apps muss eine PWA dafür nicht installiert werden.

Progressive Web Apps sind technisch gesehen eine valide Lösung und schließen die Lücke zwischen reiner mobile App und reiner Website. Aus verschiedenen Nutzeranalysen geht hervor, dass nur noch ein Bruchteil der User neue Apps installiert, jedoch der durchschnittliche Smartphone-User bis zu 100 Websites im Monat besucht. Warum also nicht die Reichweite von Websites mit den Möglichkeiten einer native App verbinden?

Unsere Digital Experten Sebastian Klein und André Wolf gehen dieser Frage in ihrem Webinar »Progressive Web Apps – Die Zukunft von Mobile Apps?« auf den Grund und beleuchten zudem, welche Vor- und Nachteile diese Innovation aus privater, aber auch geschäftlicher Sicht bringt. Ein Blick in die Zukunft wird das dotSource Webinar abrunden.

Jetzt kostenlos anmelden

Händler und Hersteller können sich für das kostenlose Webinar »Progressive Web Apps – Die Zukunft von Mobile Apps?« bis zum 04. September hier direkt anmelden.



Weitere Webinartermine und -themen gibt es hier.

Keine Zeit für das nächste Webinar? Wir halten dich auf unserem Handelskraft WhatsApp Kanal über alle Digital News auf dem Laufenden.