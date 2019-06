B2B Digital Masters Convention 2019 – Mit Strategie, Best Practice und Taktik zum Erfolg

Nicht nur frisch aus dem Ei gepellte Start-ups benötigen die passende Digitalstrategie. Auch erfolgreich etablierte B2B-Unternehmen brauchen stetig neue Denkanstöße, um Marktanteile in der digitalen Welt zu verteidigen oder gar auszubauen. Und wie könnte man diesen Input besser erlangen als im direkten Austausch mit erfahrenen Branchen-Experten?

Auf der B2B Digital Masters Convention vom 06. bis 07. November in der Motorworld in Böblingen ist Networking garantiert. Was euch bei der Premiere des neuen B2B-Events noch erwartet und wie ihr euch die letzten Early Bird Tickets sichert, erfahrt ihr hier:

B2B Digital Masters Convention für Start-ups und etablierte Unternehmen

Strategie, Best Practice, Taktik – das sind die Zutaten für Erfolg im digitalen Zeitalter. Auf der B2B Digital Masters Convention erfahrt ihr, wie ihr daraus euer ganz individuelles Erfolgsrezept macht.

An zwei Tagen bietet die Convention Entscheidern und Unternehmensentwicklern verschiedenster B2B Branchen – egal ob Start-up oder etabliertes Unternehmen – strategische Impulse für eine erfolgreiche digitale Zukunft. In erlebnisreichen Vorträgen und spannenden Masterclasses erhaltet ihr Insights und lernt praxisnahe Methoden sowie Modelle für eine erfolgreiche Digitalisierung im B2B kennen.

B2B Digital Masters Convention – Der erste Tag

Auf der gemeinsamen B2B Digital Masters Convention von Handelskraft und Warenausgang gewähren euch Experten aus der Bau-, Automotive-, Handels- sowie Manufacturing-Branche Einblicke in erprobte Strategien, Konzepte und Erfolgsmodelle. Diese lassen sich auch problemlos auf andere Sektoren übertragen und helfen euch persönlich in eurem Digital Business weiter.

Strategische richtige Entscheidungen zu treffen, ist das Eine, sie auch richtig umzusetzen, das Andere. Deshalb zeigen wir euch auf der B2B Digital Masters Convention nicht nur, wie, sondern auch mit welchen taktischen Mitteln ihr richtige Dinge richtig macht.

In der Eröffungskeynote begrüßen euch Lennart A. Paul, Gründer und Herausgeber von warenausgang.com, sowie Oliver Kling, Digital Evangelist der dotSource und Autor von handelskraft.de.

Danach folgen attraktive und lebendige Vorträge wie:

• Die Zügel in der Hand: Werkzeug direct-to-consumer mit Fabian Fuhrmann (Geschäftsführender Gesellschafter von The Fabelhaft Group GmbH)

• Die Wahrheit über den B2B-E-Commerce – und was das für den B2B-Handel der Zukunft bedeutet mit Sabrina Mertens (Leiterin des ECC Köln sowie Co-Gründerin und Vorstand der coadvise eG)

• Vom B2B Distributor zur Serviceplattform mit über 10 Mio. Produkten mit Aleš Drábek (Chief Digital & Disruption Officer bei Conrad Electronic SE)

• Der E-Commerce Automotive Aftermarket in China mit Alexander Knorn (Global Head of Digital bei ZF Aftermarket)

Einen Überblick über alle Keynotes und Sessions findet ihr hier.

B2B Digital Masters Convention – Masterclasses

In exklusiven 180-minütigen Masterclasses vermitteln Experten Praxis-Know-how aus erster Hand zu spannenden Themen wie Produktdaten-Management und E-Commerce-Technologien, das ihr direkt in eurem Unternehmen umsetzen könnt. In intensiven Deep Dives könnt ihr eure individuellen Fragestellungen bearbeiten und konkrete Maßnahmen für das eigene Digital Business herleiten. Die Masterclasses werden unter anderem angeboten von:

• dotSource

• commercetools

• listen!consulting

• bex technologies

Die komplette Agenda der Masterclasses findet ihr hier.

B2B Digital Masters Convention – Tickets

Sichert euch jetzt Early Bird Tickets für die B2B Digital Masters Convention 2019 vom 06.11.2019 bis zum 07.11.2019 in Böblingen.

Ihr habt die Wahl zwischen einem »1stDayPass«, der euch zur Teilnahme an der Convention berechtigt, oder dem »2DayPass«, mit dem ihr sowohl Convention (Tag 1) als auch Masterclasses (Tag 2) besuchen könnt.

Wem das noch nicht reicht, erhält mit dem »VIP Pass« neben dem 2DayPass Paket auch Zugang zum Speakers‘ Dinner am Vorabend der B2BDMC19 sowie zwei Übernachtungen im V8-Hotel unweit der Motorworld.

Hier findet ihr alle Ticket-Angebote im Überblick.

Schnell sein lohnt sich, denn die Plätze sind begrenzt.

