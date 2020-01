The Win of Change – Technologie ist nur die halbe Miete

Ob E-Commerce, CRM, PIM oder Content Management – das richtige System zu finden, ist eine große Herausforderung. Von der Einführung ganz zu schweigen. Diese wegweisenden Vorhaben stellen Unternehmen nicht nur aus rein technologischer Sicht vor die Qual der Wahl, sondern auch vor die Aufgabe, interne Prozesse und Strukturen um- weiter oder gar ganz neu zu denken, zu entwickeln und vor allem abteilungsübergreifend umzusetzen. Wer Change und damit Erfolg will, kommt um eine Sensibilisierung auf jeder Ebene nicht herum.

Welche Bereiche dabei besonders in den Vordergrund rücken (sollten), haben wir heute am Beispiel PIM/MDM-Auswahl und -Einführung für euch zusammengefasst.

The Win of Change: Prozessmanagement

Jedes System beeinflusst die Aktivitäten und Geschäftsprozesse eines Unternehmens. Genau diese sind beispielsweise ausschlaggebend dafür, eine geeignete Daten-Management-Software auszuwählen.

Demzufolge spielt die Abstimmung von Geschäftsprozessen und Softwarelösungen eine entscheidende Rolle. Damit verbunden ist die ganzheitliche Analyse, Standardisierung und Optimierung von Prozessen. Oft sind diese – über Jahre hinweg – nicht mehr an aktuelle Strukturen und Abläufe anpassbar. Das zieht einerseits eine ineffiziente Nutzung von Ressourcen nach sich, andererseits birgt es auch ein enormes Verbesserungspotential. Geht sie mit einem adäquaten Prozessmanagement einher, wird die Einführung einer Software zum Erfolg und es gelingt, im selben Zuge verschiedene Geschäftsprozesse zu optimieren.

The Win of Change: Change Management

Change Management ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Es gilt, die eigenen Mitarbeiter für die anstehenden Veränderungen zu sensibilisieren und sie aktiv miteinzubinden – vor allem diejenigen, die sich Datenpflege und -anreicherung beschäftigen, denn sie beeinflussen maßgeblich, welchen Nutzen die neue Lösung entfalten kann.

Veränderungen führen jedoch manchmal zu Widerständen. Um Vorbehalte auszuräumen und Vertrauen zu schaffen, ist ein wichtiger Faktor, Mitarbeiter bereits während der Einführung eines neuen Systems einzubeziehen, stets Transparenz zu schaffen und einen kontinuierlichen Informationsfluss zu gewährleisten. Auch über die Einführungsphase hinaus steht mit dem Change Management eine kluge Methode bereit, um die eigentlichen Ziele nicht aus dem Blick zu verlieren.

The Win of Change: Master Data Governance

Welche Organisationsstrukturen liegen vor? Wer ist für die Datenpflege verantwortlich? Wie wird mit empfindlichen Daten umgegangen? Diese Fragen sind nur ein Ausschnitt aus dem Fragenkatalog, mit dem man sich im Rahmen der Master Data Governance auseinandersetzen sollte, um auch langfristig eine hohe Datenqualität zu gewährleisten.

Von einfachen Business Rules über ein gut strukturiertes Rechte- und Rollenkonzept bis hin zu komplexen Workflows: PIM- und MDM-Systeme sind in der Lage, vielfältige Strukturen abzubilden. Aber sie tun das niemals von selbst. Um das System effizient und erfolgreich zu nutzen, sollten vorliegende Strukturen identifiziert, verbessert, geprüft und schließlich festgelegt werden.

The Win of Change: Best Practice mit Digitaler Intelligenz

Wie man nicht nur mit der richtigen Technologie, sondern auch der Sensibilisierung in den Bereichen Prozessmanagement, Change Management und Master Data Governance eine Systemeinführung zum Erfolg führt, erfahrt ihr auf der Handelskraft Konferenz am 19. März in Stuttgart.

Dort werden euch, unter anderem, Tania Sperling und Timothy Axon von der Heidelberg Druckmaschinen AG exklusive Insights in die Einführung ihres neuen PIM-Systems Stibo Sytsems STEP geben. Tania und Timothy gehören zum Team der Heidelberg Digital Unit und kümmern sich neben der Einführung des neuen PIM-Systems um den Aufbau einer neuen eCommerce-Plattform zur Ablösung der aktuellen, veralteten Plattform.

Seid dabei, lernt von Machern wie euch und sichert euch hier euer Ticket für die #HK20STR.

The Win of Change: PIM- und MDM-Systeme im Vergleich

Ihr wollt euch vorab schon über die Chancen und Herausforderugen bei der Auswahl und Einführung eines PIM/ MDM-Systems informieren? Dann empfehlen wir euch einen Blick in das aktualisierte Whitepaper.

Neben dem Anbietervergleich gehen wir im Whitepaper darauf ein, was bei einer PIM- und MDM-Software-Auswahl zu bedenken ist und auf welches Mindset es ankommt, will man nicht nur Datensilos wirksam bekämpfen, sondern die Segel für eine intelligente, datengetriebene Zukunft setzen.