Handelskraft Konferenz 2019 – Jetzt letzte Tickets sichern! [Last Call]

14.00 Uhr heute in zwei Wochen sitzen wir entweder gerade bei bestem Essen unter Branchenkollegen, nationalen und internationalen Experten, oder feilen gemeinsam mit den Teilnehmern unserer Branchentreffs und Digitalen Sprechstunden an den nächsten Steps ihrer digitalen Projekte. Die ersten zwei Keynotes, sowie der erste Sessionblock liegen hinter uns und wir stärken uns für das Nachmittagsprogramm. Wer am Konferenztag am 28. März in der Klassikstadt in Frankfurt am Main dabei sein wird, welche Themen und Formate euch erwarten und wie ihr euch die letzten Tickets für die vierte Ausgabe der Handelskraft Konferenz sichert, erfahrt ihr hier.

Handelskraft Konferenz: Letztes Speaker-Update

In den vergangenen Wochen haben wir euch bereits gezeigt, welche Speaker am 28. März in Frankfurt für interaktiven und praxisnahen Input sorgen werden. Dabei sind:

In den Handelskraft-Speaker-Interviews, sowie hier auf der Handelskraft Konferenz Seite könnt ihr euch über die Inhalte und Schwerpunkte der Sessions und Keynotes informieren. Aufmerksame Leser werden feststellen, dass wir euch noch zwei Updates schuldig sind 😉 Was euch in den Session VI mit Sven Bullmann von Stibo Systems und Session VIII mit Dirk Weckerlei von commercetools erwartet, erfahrt ihr daher im Folgenden:

Stets aktuelle und qualitativ hochwertige Produktinformationen für alle Ausgabekanäle sind entscheidend für Erfolg im E-Commerce. Eine Grundvoraussetzungen dafür ist das Management von Masterdaten. Wofür MDM steht, warum man MDM braucht und wie es Unternehmen gelingt, Stammdaten effizient miteinander zu verbinden, zeigt Sven Bullmann in seiner Session: »Volle Kraft vorausdenken mit MDM«. Anhand eines konkreten Kundenbeispiels wird der Head of Pre-Sales Engineering DACH bei Stibo Systems darstellen, wie erfolgreiches MDM in erreichten Zahlen und Ergebnissen aussieht.



Wer nicht flexibel auf Veränderungen reagieren kann, verliert im E-Commerce schnell den Anschluss – und damit seine Kunden. Die richtige Softwareauswahl ist daher essentiell. Wie man über ein herstellerneutrales Tool die für sich passende Lösung findet, erklärt Dirk Weckerlei, Head of Partner Management von commercetools in seiner Workshop-Session: »Der moderne RFP«.

Die Handelskraft Specials 2019

Neben all diesen spannenden und interaktiven Sessions am Konferenztag warten natürlich noch weitere Specials auf euch. Allen voran der Warm-up-Abend in der Recipe Bar. Seid am 27. März ab 20.00 Uhr Teil spannender Gespräche in entspannter Atmosphäre.

Lasst euch in unseren Sprechstunden individuell und kostenlos von unseren Digital-Experten beraten. Die Plätze für diese zwei Specials sind begrenzt, also bucht sie am Besten gleich hier zu euren Tickets dazu!

Zudem heißt es auch in diesem Jahr wieder: In English, please! Wählt bei Bedarf die englische Simultanübersetzung einfach mit aus. Ob auf Deutsch oder Englisch: Freut euch auf ein vielseitiges Programm, das ihr hier einsehen könnt.

Handelskraft Konferenz 2019: Ein kleienr Vorgeschmack

Jetzt Tickets für die Handelskraft 2019 sichern!

