Manche haben mit 16 so viel erlebt, wie andere in ihrem ganzen Leben nicht. Unser Blog gehört auf jeden Fall zur ersten Sorte.

Allein das letzte Jahr hat wieder mal gezeigt, was man so kurz vorm Erwachsensein so auf die Beine stellen kann; beziehungsweise, wie das Team hinter Handelskraft jedes Jahr noch eine Schippe drauflegt und somit nicht nur Unternehmen zu digitalen Champions macht, sondern selbst längst die Champions League erreicht hat.

Zeit zum Feiern und für einen Rückblick auf 210 Blog-Artikel, dem inzwischen 10. Trendbuch, 2 überragenden Konferenzen und weiteren spannenden Content Formaten. Prost auf 16 Jahre Handelskraft und auf ein weiteres Jahr voller digitaler Trends.

Happy Birthday Handelskraft: Trends für alle Sinne

Digitale Champions sind unverwüstlich. Und so wurde trotz etwaiger Herausforderungen auch die siebte Handelskraft Konferenz ein voller Erfolg. Und zwar so erfolgreich, dass wir dafür gleich zweimal ausgezeichnet wurden. Beim Deutschen Agenturpreis haben wir den Award in der Kategorie »Event [Digital] der Sparte B2B« gewonnen. Und auch die Jury des Annual Multimedia Award verlieh unserer Konferenz Silber und zählt sie somit zu den Top 3 der Digital Events. Ihr könnt euch denken, wie stolz wir darauf sind!

Aber auch mit unserer vierten B2B Digital Masters Convention konnten wir bei Macherinnen und Machern des Digital Business punkten. Das Motto der diesjährigen Konferenz »nachhaltig. digital. Wirtschaften.« war mindestens genauso spannend wie relevant.

Und auch in 13 Webinaren und acht dotCasts haben unsere Expertinnen und Experten Trendthemen wie Mobile Apps, Multistream -Projektmanagement, Design-Systeme und Co. ausgeführt und konkrete Tipps für die Praxis gegeben.

Inspirationen und News rund ums Handelskraft-Universum gab es selbstverständlich auch auf dem Handelskraft-Blog selbst. Von der Auswahl geeigneter PIM- & MDM-Systeme über die Gestaltung einer nutzerfreundlichen Product-Discovery bis hin zu Buzzwords wie Composable Commerce gab es Insights, Fakten und konkrete Tipps für euer Business.

Happy Birthday Handelskraft: Publikationen Rekord geknackt

20 Success Stories, darunter FUJIFILM, Seat, Villeroy & Boch und TEAG, geben Einblicke in erfolgreiche Digitalprojekte für verschiedene Branchen und Leistungsbereiche.

Fünf Best Practices bieten zusätzlich Orientierung zu relevanten Schwerpunkten:

Und sechs neue und aktualisierte Whitepaper zeigen, wofür verschieden Lösungen sinnvoll sind und welche Software zu den Anforderungen eures Unternehmens passt:

Kurz um: 31 Publikationen! Good Job liebes Publikationsteam. Damit haben wir sogar den Rekord aus dem letzten Jahr geknackt.

Eine Publikation darf natürlich aber nicht fehlen: Unser Handelskraft Trendbuch »Digitale Champions«. Das hat nicht nur mit einem vollkommen neuen Design überzeugt, sondern Unternehmen gezeigt, wie sie mit digitalen Trends wie Data-driven Business, hybrider Handel und nachhaltigen Geschäftsmodellen selbst zum digitalen Champion werden können.

An dieser Stelle ein kleiner Spoiler: Das Trendbuch 2023 lässt nicht mehr lange auf sich warten, also haltet eure Augen offen und sichert euch im Januar euer kostenfreies Exemplar auf Handelskraft.

Happy Birthday Handelskraft: Content heute und damals

Und wie es mit 16 üblich ist, tummeln wir uns auch auf diversen sozialen Netzwerken. Wer uns folgt, der kann nur dotSource Fan sein. Denn auf YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin und seit neustem auch auf Mastodon teilen wir nicht nur alle News, sondern versprühen auch ganz viele dotSource Vibes.

Aber genug des neuen Krams, widmen wir uns den Klassikern. Denn heute gibt nicht eure Top 5 Artikel des letzten Jahres, sondern fünf witzige Klassiker aus 16 Jahren Bloggeschichte:

2007: Produkt des Tages: Kloßmaschine

2008: Haben eigentlich schonmal zwei Blogautoren geheiratet?

2012: Tipps gegen E-Commerce

2012: Amazon ist offizieller Ausrüster der Zombie-Apokalypse

2020: Digitale Freiheit goes X-mas Party: 10 Typen, die du garantiert auf jeder Remote-Weihnachtsfeier triffst

Happy Birthday Handelskraft: Unser digitaler Horizont 2023

Was für grandiose 16 Jahre! Und auch 2023 zeigt euch Handelskraft einen Horizont voller Perspektiven mit Commerce Trends, modernen Technologien und zukunftsfähigen Strategien.

Neben dem neuen Trendbuch bietet euch die Handelskraft Konferenz »Digitaler Horizont« Anregungen für eine nachhaltig digitale Transformation. E-Commerce-Trends, Green IT und starke Kundenbeziehungen machen euer Unternehmen widerstandsfähig und bereit für die digitale Zukunft. Sichert euch jetzt euer Ticket und seid live in Leipzig dabei.

